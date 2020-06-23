AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مئات العالقين المصريين يغادرون الخرطوم برا في طريقهم إلى أرض الوطن

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:10 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 قامت السفارة المصرية في السودان، اليوم الاثنين، بتسيير 11 حافلة لنقل عدة مئات من المواطنيين المصريين العالقلين في السودان الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وذلك عبر الطريق البري من الخرطوم إلى "وادي حلفا" ثم الدخول إلى معبر "قسطل - أشكيت".
وتواجد السفير المصري في السودان السفير حسام عيسى، وأعضاء السفارة المصرية، من أجل الإشراف على عملية تفويج المواطنين المصريين.
وقال السفير حسام عيسى، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الخرطوم، إن السفارة المصرية حصلت على تصاريح مرور للحافلات التي تُقل المواطنين المصريين بين الولايات، استثناء من الحظر الحالي للسفر بين الولايات في السودان، لافتا إلى أن عملية التفويج جاءت استجابة لرغبة العالقين المصريين في الوصول إلى أرض الوطن برا، في ضوء التكلفة المنخفضة للنقل البري.
ومن المقرر أن تصل طائرة مصرية يوم 25 يونيو الجاري، لنقل عدد آخر من العالقين في السودان إلى أرض الوطن.

Advertisements

ترشيحاتنا

مبني على منحدر.. مساعد وزير الخارجية الأسبق: اندفاع المياه بقوة من هضبة إثيوبيا يهدد سد النهضة

الأهلي يرد على شائعة إصابة لاعبيه بفيروس كورونا

حرب بين شركات الأدوية.. لجنة كورونا: الإعلان عن نتائج 3 تجارب سريرية في مصر خلال 10 أيام .. فيديو

الشركة المنفذة لكوبري عباس العقاد توضح حقيقة الصور المتداولة للشروخ.. فيديو

بإطلالة جريئة .. ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

وصلت للنائب العام ومجلس الوزراء.. تفاصيل أزمة اقتحام المجلس الأعلى للإعلام.. وأسامة هيكل: لجنة جرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت أحمر .. نداء شرارة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

لمرضى القلب والسكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

فوائد البطيخ الأحمر للكلى والتخسيس والبشرة