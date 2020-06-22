للاستفادة من الخدمات.. شعبة الأدوات الصحية تدعو منتسبيها للاشتراك في مشروع الرعاية الصحية

شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، منتسبيها بسرعة الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المشروع بالغرفة للتجار وأسرهم والعاملين، وخاصة تحليل وأشعات وبروتوكول العلاج من الإصابة فيروس كورونا، صرح بذلك حسام راضي الحرباوي المستشار الإعلامي للشعبة. دعتبغرفة القاهرة التجارية، منتسبيها بسرعة الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المشروع بالغرفة للتجار وأسرهم والعاملين، وخاصة تحليل وأشعات وبروتوكول العلاج من الإصابة فيروس كورونا، صرح بذلك حسام راضي الحرباوي المستشار الإعلامي للشعبة.





غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أمس، 7 ملايين جنيه تضاف إلى الميزانية المخصصة لمشروع الرعاية الصحية بالغرفة لرعاية التجار وأسرهم، ليصبح إجمالي المخصص للمشروع 10 ملايين جنيه بعد أن كان 3 ملايين جنيه فقط. من جانبه، أشاد فوزي عبدالجليل رئيس الشعبة، باعتماد مجلس إدارة، برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أمس، 7 ملايين جنيه تضاف إلى الميزانية المخصصة لمشروع الرعاية الصحية بالغرفة لرعاية التجار وأسرهم، ليصبح إجمالي المخصص للمشروع 10 ملايين جنيه بعد أن كان 3 ملايين جنيه فقط.









ولفت عبدالجليل، إلى أن دعم مشروع الرعاية الاجتماعية في هذا التوقيت ممتاز، حيث يستفاد التجار المشتركين في مشروع الرعاية الصحية وأسرهم مجانًا، بجانب العاملون لدى التجار بشرط تسجيل استمارة 2 تأمينات وهذا حسب البروتوكول الطبي لوزارة الصحة، بالإضافة إلى ضم العاملين لدى الغرفة وأسرهم للخدمات المجانية، أما بالنسبة للتجار المنتسبين للغرفة وغير المشتركين في مشروع الرعاية الصحية ستقدم لهم الخدمات بأسعار مخفضة، والتي يتم التعاقد عليها بين الغرفة والجهات الطبية المختلفة بأسعار خاصة.





شعبة الأدوات الصحية، إن غرفة القاهرة بقيادة العربي، تضع التجار نصب أعينهم حيث تعاقدت مؤخرا مع عدد من معامل التحاليل الطبية للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا ليستفيد منها كافة منتسبي الغرفة وأسرهم والعاملين لديهم وموظفى الغرف وأسرهم، بأسعار مخفضة عن الأسعار التي تتم بها خارج التعاقد. بدوره، قال هيثم السميح نائب رئيس، إن غرفة القاهرة بقيادة العربي، تضع التجار نصب أعينهم حيث تعاقدت مؤخرا مع عدد من معامل التحاليل الطبية للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا ليستفيد منها كافة منتسبي الغرفة وأسرهم والعاملين لديهم وموظفى الغرف وأسرهم، بأسعار مخفضة عن الأسعار التي تتم بها خارج التعاقد.





أما متى بشاي نائب رئيس الشعبة، أوضح أن المبادرة التي أطلقتها غرفة القاهرة مؤخرا، تضمنت التعاقد لإجراء 7 تحاليل وهي " CBC - ferritin - SGpT - LDH - creatinine – CRP - D. Dimer " للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا بسعر ٢٠٠ جنيه للفرد.





شعبة الأدوات الصحية، التجار للاشتراك في المبادرة بموجب كارنية عضوية الغرف التجارية أو كارنية الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية بالغرفة أو السجل التجاري، وما يفيد أن الفرد من أسرة منتسبي الغرف أو من العاملين لديهم. بينما ناشد أحمد تيسير سكرتير عام، التجار للاشتراك في المبادرة بموجب كارنية عضوية الغرف التجارية أو كارنية الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية بالغرفة أو السجل التجاري، وما يفيد أن الفرد من أسرة منتسبي الغرف أو من العاملين لديهم.









وكان المهندس إبراهيم العربي، أعلن أن فكرة مشروع الرعاية الصحية تستهدف مساعدة التجار أصحاب الإمكانات الضعيفة وصغار ومتوسطي التجار في المقام الأول، رغم أن المشروع لا يفرق بين المشتركين منهم، ولكن الهدف الأساسي مساعدة غير القادرين وأسرهم طبيًا من خلال نظام اجتماعي تكافلى بين التجار تديره الغرفة التجارية للقاهرة.



