1800 جنيه .. إطلاق مشروع صكوك الأضحية بأوقاف الوادي الجديد

أعلنت مديرية اوقاف الوادي الجديد ، اليوم الاثنين، عن إطلاق مشروع صكوك الأضاحي لعام 1441هــ 2020م، وذلك بقيمة 1800 جنيه للصك الواحد.





قال الشيخ رمضان يوسف، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، إ ن قيمة الصك تحول كاملة للمستفيد دون خصم أي رسوم إدارية أو إعلانية، وأن المشروع يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي والدور الذي تقوم به الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية.

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واضاف، أنه سيجرى توزيع اللحوم الخاصة بـ"صكوك الأضاحي" على الفقراء والمساكين بالمناطق المستحقة تحت إشراف نخبة من العلماء الأفاضل.





وأشار "رمضان إلى أن صكوك الأضاحي متوفرة بمقر المديرية بقيمة 1800 جنيه للصك الواحد، ويمكن لمن أراد التضحية أو المساهمة في أضحية التواصل بمقر المديرية.





وأوضح وكيل أوقاف، أن مشروع بيع صكوك لحوم الأضاحى لهذا العام، يعد لبنه من لبنات العمل الاجتماعي، والذى هو يعد مفرده من مفردات الدور الوطنى الذى تقوم به الوزارة هذه الأيام، وتعظيمًا للمردود الذى تقوم به الوزارة، فيسر أوقاف الوادي الجديد أن تعلن أنه تم إخطار جميع المديريات بمراكز المحافظة الخمس عن مشروع بيع صكوك الأضاحي لهذا العام، حتى تكون هناك فرصة للمواطنين الراغبين في شراء صكوك الأضاحى.



