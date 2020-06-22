ربنا يرحمه.. محمد أنور يواسي صديقه أوس أوس فى وفاة نجله

وعلق الفنان محمد أنور قائلا: ع"محمد اسامه في ذمة الله.. ربنا يرحمه ويجعله شفيعا لاهله يوم القيامه ويصبرهم علي فراقه".

توفي الطفل الرضيع علي ابن الفنان أوس أوس، بعد ما يقرب من 3 أشهر على ولادته، خلال الساعات القليلة الماضية.





اقرا ايضا :





وجاءت الوفاة بسبب سقوط الطفل الرضيع في المنزل، ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الطفل بعد قليل بمدافن الأسرة في صلاح سالم.





يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل اثنين في الصندوق والذي عرض في رمضان الماضي ركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك من خلال مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.