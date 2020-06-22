علي ربيع ينعى نجل أوس أوس

نشر الفنان على ربيع صورة نعي لـ ابن الفنان أوس أوس عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وكتب ربيع ابن الفنان اوس اوس معلقا "البقاء لله ابن اوس اوس علي محمد أسامة ربنا يصبركم ويجعله شفيعا لكم يوم القيامه".





تفاعل جمهور الفنان علي ربيع مع المنشور، وكانت أبرز تعليقاتهم كالآتى " ربنا يرحمه ربنا يصبر اهله ربنا يرحمه".





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وتوفي الطفل الرضيع "علي" ابن الفنان أوس أوس، بعد ما يقرب من 3 أشهر على ولادته في الساعات القليلة الماضية.





يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل "اثنين في الصندوق" الذي عرض في رمضان الماضي ركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك من خلال مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.