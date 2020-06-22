وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية

تابع الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، مركز توزيع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2020، حيث قام بزيارة لمركز توزيع الاسئلة ، وتفقد المركز.





وأكد وكيل تعليم الفيوم ، أنه تم تأمين المركز على أعلى مستوى ووضع باب من الحديد ومصبات حديدية على الشبابيك وتوفير حراسة من الشرطة على مدار 24 ساعة خلال فترة الامتحانات.









وأضاف عبد الله ، أن الظروف الحالية تحتم علينا جميعا اليقظة التامة ومتابعة العمل، والتأكد من الحالة الامنية لمراكز توزيع الأسئلة لكافة الشهادات العلمية .





وتقدم وكيل تعليم الفيوم برساله شكر لرجال الامن وفريق العمل بمركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنيه، وأكد على ضرورة الإنضباط والانتظام في العمل وكذلك تطهير وتعقيم المركز بصفة مستمرة.