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تعليم

وكيل تعليم الفيوم يتفقد مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:18 م
وكيل تعليم الفيوم
وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تابع الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، مركز توزيع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2020، حيث قام بزيارة لمركز توزيع الاسئلة ، وتفقد  المركز.  

وأكد وكيل تعليم الفيوم ، أنه تم تأمين المركز على أعلى مستوى ووضع باب من الحديد ومصبات حديدية على الشبابيك وتوفير حراسة من الشرطة على مدار 24 ساعة خلال فترة الامتحانات.


وأضاف عبد الله ، أن الظروف الحالية تحتم علينا جميعا اليقظة التامة ومتابعة العمل، والتأكد من الحالة الامنية لمراكز توزيع الأسئلة لكافة الشهادات العلمية .

وتقدم وكيل تعليم الفيوم برساله شكر لرجال الامن وفريق العمل بمركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنيه، وأكد على ضرورة الإنضباط والانتظام في العمل وكذلك تطهير وتعقيم المركز بصفة مستمرة.
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية
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