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حوادث

بمناسبة ذكرى 30 يونيو .. الداخلية توزع سلعا غذائية على الأسر الأكثر احتياجا .. فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:01 م
الداخلية توزع السلع
الداخلية توزع السلع الفغذائية على المواطنين
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مصطفى الرماح
بدأت مبادرة " كلنا واحد" اعتبارًا من اليوم توزيع السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين واستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.

وقامت وزارة الداخلية من خلال منظومة أمان بوزارة الداخلية بتجهيز العديد من المنافذ المتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجًا لتخفيف العبء عن كاهلهم .  
   

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها.

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