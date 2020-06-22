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رياضة

دروس مرتضى منصور .. الزمالك يحسم موقفه من مسابقة كرة اليد

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:18 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا أكد فيه موقفه خلال الاجتماع الذي شهده الاتحاد المصري لكرة اليد مع الأندية.

وأعطى مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور درسا لن ينساه الجميع، حيث إنه ورغم احتلاله المركز الأول بمسابقة الدوري التي لم يتبق بها سوى جولتين ويحسم البطولة.

 وبسؤال مندوب الزمالك عن استمرار المسابقة أكد أن نادي الزمالك ليس مزدوج الشخصية وأنه كما طالب بعدم استمرار مسابقة كرة القدم فإن موقفه الثابت هو عدم استمرار مسابقه كرة اليد حفاظا على أرواح اللاعبين والأجهزة الفنية،  وهو ما أيدته جميع الأندية التي حضرت الاجتماع فيما عدا الأهلي الذي صمم على استمرار المسابقة دون مراعاة للحفاظ على لاعبيه ولاعبي الأندية من فيروس كورونا.

ويؤكد الزمالك على موقفه والذي أوضح الفارق بين إدارة تحافظ على أرواح اللاعبين وإدارة أخرى مستهترة.

وأكد المستشار مرتضى منصور أن هذا الموقف درس لمن يريد أن يفهم ومن يهمه أرواح البشر ودرس لمن فقد عقله ودرس لمن اهتم بالبيانات ودرس لمن اساء لسمعة وطنه ودرس لمن استولى على الساعات والدولارات والريالات.
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