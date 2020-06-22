بعد اعتزال السيد حمدي.. طبيب يكشف سبب الإصابة بالرباط الصليبي وطرق تفاديها.. فيديو

كشف الدكتور محمد عبدالغفار أخصائي العلاج الطبيعي وطبيب نادي الترسانة السابق، عن سبب الإصابة بالرباط الصليبي للرياضيين، موضحا أنه يحدث نتيجة الدوران الكثير على مفصل الركبة في الرياضيات العنيفة وخاصة كرة القدم.





كان ذلك بعدما أعلن السيد حمدي، نجم الأهلي السابق، اعتزاله لعبة كرة القدم بعدما تعرض لإصابة الرباط الصليبي مطلع الموسم الحالي عندما كان لاعبا في نادي الترسانة.







وفي تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، قال عبدالغفار "يقطع الرباط الصليبي بدوران عنيف لعظمة الفخذ عكس عظمة القصبة ويحدث قطع للرباط الصليبي.







كيف أعرف أني أصبت بقطع في الرباط الصليبي؟







ورم في الركبة وعدم ثبات مفصل الركبة وبعد اختبار يجريه طبيب الفريق على الرباط يكتشف أنها إيجابية ويبدأ عمل أشعة الرنين المغناطيسي علي الركبة ويتم التأكد من الإصابة.





وعن طرق علاج الرباط الصليبي، أوضح الدكتور عبدالغفار "طريقة علاج الرباط إذا كانت أقل من 50% نسبة القطع تتم الاستعانة بـ جلسات علاج طبيعي وتقوية العضلات ويرجع اللاعب بشكل طبيعي، التدخل الجراحي يكون إذا كان القطع بنسبة أكثر من 50%".







وأضاف "مرحلة التأهيل من 6 إلى 9 أشهر ويحدد عودته هي قوة عضلات اللاعبين ويتجاهل اللاعبون تقوية العضلات حتى لا يتعرض للإصابة".







وأكمل "بعد العملية تتم تقوية مفصل الركبة من ثبات لمدة أسبوع ثم جلسات العلاج الطبيعي لمعالجة الالتهاب والتورم والمحافظة علي حركة المفصل لمدة شهر ثم تقوية العضلات لمدة 4 أشهر".







واختتم طبيب نادي الترسانة السابق "يعود اللاعب للملاعب بعد عودة قوة العضلات بنسبة 100% حتى لا تتكرر الإصابة، ولتجنب الإصابة بالرباط الصليبي تقوية العضلات بشكل قوي ومنتظم والحفاظ علي التغذية مع الابتعاد عن المشروبات الغازية".



