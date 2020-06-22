AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاة شقيق المخرجة إنعام محمد علي بـ فيروس كورونا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:38 م
انعام محمد على
انعام محمد على
Advertisements
سعيد فراج
أعلنت المخرجة انعام محمد علي عن وفاة شقيقها الدكتور محمد ناصر محمد على، اليوم الأثنين 22 يونيو، عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

وشيعت انعام محمد علي، وأسرة المتوفى، جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، ولم يتم إقامة مراسم عزاء، تحسبًا للإجراءات الوقائية لمجابهة الفيروس التاجي، لعدم انتشاره. 

 كانت المخرجة انعام محمد على قد كشفت، في حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي، مقدم برنامج «فنجان قهوة»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، في شهر مايو الماضي: "كنت في المدرسة مذيع النشرة الصباحية، وهذا الأمر كون بداخلي رغبة كبيرة لكي أكون مذيعة أو صحفية، لذلك قررت دخول كلية الآداب، وبعد أن تخرجت وجدت إعلانا في التليفزيون عن توفير فرص عمل شاغرة من الجنسين في الإخراج".

وأضافت المخرجة: "نجحت أن أكون من المقبولين في هذا العمل في التليفزيون المصري، ونجحت بدون أي وساطة أو كروت توصية وقتها، وأول خطوة في مجال الإخراج كانت ضربة حظ، وتم توزيعي على قسم إدارة التمثيليات".

في السياق نفسه، قالت المخرجة إنعام محمد على، إن إقناع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة بالمشاركة في مسلسل "ضمير أبلة حكمت" لم يكن بالسهل، مشيرة إلى أنها كانت أول تجربة لها في الأعمال الدرامية بالتليفزيون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنغام تنعى حسن حسني: في الجنة بإذن الله

أيقونة النجاح والتفاؤل.. إيناس الدغيدي تنعى حسن حسني

كان ليا الشرف أشتغل معاك وأتعلم منك.. نيكول سابا تنعى حسن حسنى

السينما فقدت الأب الكبير.. منة شلبي تنعي الراحل حسن حسني.. شاهد

أسعدنا وأدخل الابتسامة علينا.. درة تنعي حسن حسني

ترشيحاتنا

بيان رسمي.. الكاف يعلن خطته لاستكمال منافسات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

الصين تعلن نجاح التجارب السريرية لأول لقاح ضد كورونا

بعد أنباء عن مفاوضات الزمالك معه.. أحدث ظهور لـ عمرو وردة على إنستجرام.. شاهد

بعد اقتحام مقراتها.. الأعلى للإعلام تتقدم ببلاغ لـ النائب العام

طعنوه بالسكين.. وفاة بائع خردة أمام مركز شرطة فرشوط قبل تقديم بلاغ ضد أهل زوجته

الكمامة أو الضرب.. اعتداءات عنيفة على ركاب القطارات بسبب الماسك

AdvertisementS

الصحة العالمية تعلن تسجيل أعلى معدل إصابات يومي بـ كورونا

الوفاة طبيعية.. أول تعليق من الفنان أوس أوس بعد وفاة نجله | شاهد

تجنبت ذكر ملء الخزان في يوليو .. إثيوبيا تقدم مذكرة لمجلس الأمن ردا على شكوى مصر بخصوص سد النهضة

شقيقة اوس اوس:ابن شقيقي لم يسقط من البلكونة..بلاش أخبار مفبركة

منحلة أخلاقيا وتدعم العنصرية .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي

سقط أرضا أم من البلكونة.. كيف توفي رضيع الفنان أوس أوس

وفاة مدير مستشفى خاص فى بنها بفيروس كورونا

بـ مذكرة لرئيس الوزراء ..الأعلى للإعلام يشكو أسامة هيكل لـ الحكومة

"كل شيء قسمة ونصيب" جملة شوهت وجه ندى .. خطيبها ألقى عليها "مية نار" بعد فسخ الخطبة

اخبار الفن .. سبب وفاة ابن اوس اوس.. واعتزال داليا إبراهيم وإنجى خطاب.. وكاش مايوه رانيا يوسف يثير الجدل

السودان يكذب تصريحات وزير خارجية إثيوبيا بخصوص اتفاق ملء سد النهضة

الحكومة توافق على استكمال مشروع استبدال السيارات الملاكي القديمة بأخرى تعمل بالغاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف الحقيقة.. هل ينتقل فيروس كورونا من خلال الطعام؟

بـ جينز ممزق.. حلا شيحة بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد

تهددك بكورونا.. 10 أعراض تكشف الأنيميا