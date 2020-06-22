وفاة شقيق المخرجة إنعام محمد علي بـ فيروس كورونا

محمد ناصر محمد على، اليوم الأثنين 22 يونيو، عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

كانت المخرجة انعام محمد على قد كشفت ، في حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي، مقدم برنامج «فنجان قهوة»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، في شهر مايو الماضي: "كنت في المدرسة مذيع النشرة الصباحية، وهذا الأمر كون بداخلي رغبة كبيرة لكي أكون مذيعة أو صحفية، لذلك قررت دخول كلية الآداب، وبعد أن تخرجت وجدت إعلانا في التليفزيون عن توفير فرص عمل شاغرة من الجنسين في الإخراج".





وأضافت المخرجة: "نجحت أن أكون من المقبولين في هذا العمل في التليفزيون المصري، ونجحت بدون أي وساطة أو كروت توصية وقتها، وأول خطوة في مجال الإخراج كانت ضربة حظ، وتم توزيعي على قسم إدارة التمثيليات".





في السياق نفسه، قالت المخرجة إنعام محمد على، إن إقناع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة بالمشاركة في مسلسل "ضمير أبلة حكمت" لم يكن بالسهل، مشيرة إلى أنها كانت أول تجربة لها في الأعمال الدرامية بالتليفزيون.