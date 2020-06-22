حركة فتح: جماهير شعبنا تبعث برسالة مدوية برفض الضم والاحتلال الإسرائيلي

أكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، المتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، أن الحشود الكبيرة التي زحفت إلى الأغوار اليوم تلبية لنداء الوطن فلسطين، والحضور الرسمي الدولي والأممي المميز، هو بمثابة إعلان صريح وواضح شعبي ورسمي وأممي، برفض الضم وصفقة العار والاحتلال ونظام الأبارتايد العنصري الإسرائيلي.



