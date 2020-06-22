حضن حائر وقبلات في الهواء.. موقف طريف بين ماكرون وقيس سعيد على باب الإليزيه.. فيديو

تسبب تفشي فيروس كورونا وعدم اعتياد الزعماء على قواعد التباعد الاجتماعي في المقابلات الرسمية والمراسم البروتوكولية في حدوث مشهد طريف عند استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره التونسي قيس سعيد.





واستقبل الرئيس الفرنسي قيس سعيد في قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة لبحث التطورات الإقليمية على رأسها ليبيا.





وأظهرت مقاطع الفيديو سعيد مرتديا كمامة خلال استقبال ماكرون له، وبدا الأخير من دون كمامته فاتحا ذراعيه لاستقبال الرئيس الضيف.





وبينما اقترب الرئيس قيس سعيد من ماكرون بدا الرئيسان مترددين في كيفية التحية، قبل أن يبادر سعيد بتقبيل ماكرون "من بعيد" في موقف أسفر عن ابتسامة من كلا الرئيسين.





ويشار إلى أن الرئيس التونسي لم يكن يرتدي الكمامة عند نزوله من الطائرة، وتخلى عنها بعد لحظات من لقاء ماكرون.