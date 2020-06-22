محمد محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد والدته ... شاهد













وعلق على الصورة قائلا " ٢٣-٦ عيد ميلاد امى

كل سنه و حضرتك طيبه و بخير و عقبال ١٠٠٠٠٠٠ سنه

و انتى فى احسن صحه و احسن حال و منورانا و على راسنا دايمًا يا رب إن شاء الله...HAPPY BIRTHDAY





(اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا) .





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