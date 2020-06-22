احذر .. ركن السيارة تحت الأشجار

من الطبيعي أن نبحث عن الأماكن المظلة في فصل الصيف خصوصًا في وقت الذروة حماية لنا من أشعة الشمس، لذلك يبحث قائدو السيارات عن الأماكن الظليلة، وغالبا ما يجدون ضالتهم تحت الأشجار فيركنون سياراتهم تحت الأشجار، اعتقادًا منهم أنه مكان آمن يحافظ على السيارة وعلى طلائها من شدة الحرارة، ولكن للأسف هذا اعتقاد خاطئ فتركها تحت الشجر يعرضها للأضرار البليغة.





لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز مخاطر ركن السيارات تحت الأشجار.





1- فضلات الطيور

يلجأ قائد السيارة إلى ركن السيارة تحت الأشجار للحفاظ عليها من أشعة الشمس ولكن هذا الخطأ يتسبب في إزالة طلاء السيارة أثناء التنظيف.





2- سقوط فروع الأشجار

أحيانًا يؤدي ركن السيارة أسفل الشجر إلى سقوط فروع الشجر عليها مما يعرض الزجاج للكسر والسيارة للتلف.





3- المواد اللزجة

هناك بعض الأشجار التي تفرز بعض المواد اللزجة وتتساقط على السيارة بطريقة ملفتة مما يؤدي إلى تلفها.





4- الجلوس على كابوت السيارة

حماية من أشعة الشمس يفضل بعض المارة الجلوس في منطقة ظل ولذلك تجدهم يجلسون على كابوت السيارة مما يعرض صاجه للتلف.





5- مائدة الطعام