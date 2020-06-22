من مصر.. شركة عالمية تنافس روسيا بتصنيع علاج لفيروس كورونا

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وأضاف "أرمانيوس"، في تصريحات صحفية له مساء اليوم، أن "إيفا" تستهدف تغطية احتياجات السوق المحلية من هذا الدواء الهام بعدما أثبت مثيله فعاليته في دولة روسيا، موضحًا أنه سيُطرح تحت اسم "أفيبيرافير Avipiravir"، وأن الشركة ستتولى توفيره لعدد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا وباقي قارات العالم، حيث ستعمل على إنتاج كميات كبيرة منه.





وعقب العضو المنتدب لـ"إيفا"، على عمل شركته على إنتاج " أفيبيرافير "، بعد الاتفاق التاريخي الذي أبرمه مع شركة "جيلياد ساينيز" العالمية لتصنيع دواء "رمدسيفير - ايفا فارما"، المضاد للفيروسات والمستخدم في علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسويقه في 127 دولة حول العالم، بأن "إيفا" كشركة عالمية تسعى لتوفير كل الخيارات العلاجية المتاحة لاستخدامها من الأطباء المصريين، إسهامًا منها في نجاح جهود مواجهة الفيروس، كما أنها حريصة على توفيره لباقي الدول للمساهمة في انقاذ أرواح المرضى من هذا الفيروس اللعين.





وثمَّن "أرمانيوس"، دور هيئة الدواء المصرية في التعاون مع الشركات المصرية لسرعة تسجيل العلاجات الحديثة التي تخدم المريض المصري، والموافقة على بدء تداولها في الأسواق.





وأشار إلى أن "إيفا" ستعلن أخبار سارة بشأن تصنيع المزيد من العلاجات التي تحتاجها السوق المحلية والعالمية في ظل الظروف الصحية التي يعيشها العالم خلال الفترة القليلة المقبلة.