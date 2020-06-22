وزير الخارجية: يوجد تفاعل من وفد ليبيا بالجامعة العربية بشأن اجتماع الغد

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن هناك تفاعلا من قبل وفد ليبيا فى الجامعة العربية بشأن اجتماع غد بشأن ليبيا، وهناك حديث وتشاور حول مشروع القرار الذي سيتم اعتماده غدًا، مؤكدا "هناك تضامن عربى تجاه ليبيا ورفض التدخلات الأجنبية ووحدة الأراضى الليبية وإنهاء الحل العسكرى ووضع البلاد على مسار الديمقراطية والانتخابات ليحدد الشعب من يريد أن يسير به إلى المستقبل".









وأضاف وزير الخارجية، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، هناك قدر من التفاهم حول العناصر الأساسية بشـأن ليبيا من قبل دول الجوار، متابعا "سنواصل التشاورات الليلة وغدًا معهم لتقريب وجهات النظر".









وأشار وزير الخارجية، إلى أن الرئيس السيسى ركز على الحل السياسي وتوافق "ليبى - ليبى"، من أجل الخروج من الدوائر المفرغة والعمل على ما فيه مصلحة ليبيا والحفاظ على مقدراتها، موضحا أن "موقف مصر ينطلق من الدفاع عن الأمن القومى المصرى والمواطن المصري".



