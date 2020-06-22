AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الخارجية: يوجد تفاعل من وفد ليبيا بالجامعة العربية بشأن اجتماع الغد

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:47 م
سامح شكري
سامح شكري
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن هناك تفاعلا من قبل وفد ليبيا فى الجامعة العربية بشأن اجتماع غد بشأن ليبيا، وهناك حديث وتشاور حول مشروع القرار الذي سيتم اعتماده غدًا، مؤكدا "هناك تضامن عربى تجاه ليبيا ورفض التدخلات الأجنبية ووحدة الأراضى الليبية وإنهاء الحل العسكرى ووضع البلاد على مسار الديمقراطية والانتخابات ليحدد الشعب من يريد أن يسير به إلى المستقبل".


وأضاف وزير الخارجية، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، هناك قدر من التفاهم حول العناصر الأساسية بشـأن ليبيا من قبل دول الجوار، متابعا "سنواصل التشاورات الليلة وغدًا معهم لتقريب وجهات النظر".


وأشار وزير الخارجية، إلى أن الرئيس السيسى ركز على الحل السياسي وتوافق "ليبى - ليبى"، من أجل الخروج من الدوائر المفرغة والعمل على ما فيه مصلحة ليبيا والحفاظ على مقدراتها، موضحا أن "موقف مصر ينطلق من الدفاع عن الأمن القومى المصرى والمواطن المصري".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية: مصر ترفض التوسع التركي في ليبيا.. والحل العسكري خيارنا الأخير للدفاع عن أمننا

ترشيحاتنا

الحكومة توافق على استكمال مشروع استبدال السيارات الملاكي القديمة بأخرى تعمل بالغاز

بعد اقتحام مقراتها.. الأعلى للإعلام تتقدم ببلاغ لـ النائب العام

بعد صورتها الجريئة .. 20 إطلالة لـ رانيا يوسف تبرز أنوثتها

دعاء بعد صلاة العصر لقضاء الحوائج .. ردده الآن واذكر حاجتك

كاش مايوه.. مى عمر تتألق بإطلالة مثيرة للجدل على الشاطئ.. شاهد

بيان رسمي.. الكاف يعلن خطته لاستكمال منافسات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهاف ستومك .. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بفستان جرئ .. منى هلا تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

لأول مرة.. مرسيدس بنز مصر تستعرض موديلات Mercedes-AMG فائقة الأداء في السوق المصري