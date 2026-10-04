قبل الوداع.. مارتينيز يوجه رسالة مؤثرة إلى الأسطورة ميسي.. لن يتكرر

كشف إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين، كواليس الساعات الأخيرة لليونيل ميسي مع منتخب بلاده، في ظل حالة الترقب المصاحبة لمستقبل قائد التانجو الدولي، قبل مواجهة بنين الودية.

الارجنتين

وتحدث مارتينيز عن علاقته بميسي، والدور الذي حاول القيام به لمساعدته خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن وجوده إلى جانب أسطورة الأرجنتين يمثل أحد أهم الأمور التي يفخر بها في مسيرته.

وقال ديبو مارتينيز، في تصريحات تلفزيونية: «حاولت مساعدته قدر الإمكان، وهو يعلم ذلك».

وأضاف: «نتحدث عن ذلك دائمًا، وأعتقد أن أحد أعظم الأوسمة التي نلتها في مسيرتي هو محاولة مساعدته في تحقيق ما كان يتمناه بشدة، لأنه أفضل لاعب في التاريخ».

وتابع حارس مرمى الأرجنتين: «لا أشعر أنني جزء من ذلك، وبفضل الله أريد أن أستمتع وأريد أن أراه يبتسم».

وكشف مارتينيز عن تفاصيل خاصة داخل معسكر منتخب الأرجنتين، قائلًا: «يوم الاثنين في الليل سنقيم حفل شواء في المعسكر معه، وسنحاول تدليله في الوقت القليل المتبقي له معنا».

مباراة الأرجنتين وبنين

وتتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى مباراة الأرجنتين وبنين، المقرر إقامتها ضمن المباريات الودية التي يخوضها منتخب التانجو خلال فترة التوقف الدولي، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة في ظل حالة الترقب حول مستقبل ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني، بعد مسيرة حافلة حقق خلالها العديد من الإنجازات بقميص التانجو، أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر، وكوبا أمريكا.

ويواصل منتخب الأرجنتين استعداداته تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، الذي يعتمد على ميسي باعتباره أحد أبرز عناصر المنتخب وقائده.

موعد مباراة الأرجنتين وبنين

ومن المقرر أن تقام مباراة الأرجنتين وبنين في تمام الساعة الثانية صباح يوم الأربعاء المقبل، ضمن استعدادات منتخب الأرجنتين للمرحلة القادمة.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل ترقب موقف ميسي وظهوره مع منتخب بلاده، خاصة مع التصريحات المتكررة بشأن مستقبله الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبنين

وتُذاع مباراة الأرجنتين وبنين عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، صاحبة حقوق نقل عدد من مباريات كرة القدم الدولية في المنطقة.

وتترقب الجماهير ظهور ميسي بقميص منتخب الأرجنتين، وسط حالة من الاهتمام بمستقبله مع التانجو، بعد السنوات التاريخية التي قضاها مع المنتخب ونجاحه في قيادة بلاده إلى تحقيق لقب كأس العالم وكوبا أمريكا.