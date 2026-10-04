قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا تطورات القضايا الإقليمية
شوبير يكشف مفاجأة بشأن حكم قمة الأهلي والزمالك: مرشح من خارج الدوريات الخمس الكبرى
النواب يعتمد تشكيل اللجان النوعية.. هشام بدوي: لم نتلقَ اعتراضات وندعو لانتخاب هيئات المكاتب
حادث مأساوي في مطروح.. مصرع رضيعة صدمتها سيارة بوادي الرمل
العميد في مواجهة موسيماني.. 8 معلومات بارزة عن ودية مصر وجنوب إفريقيا
إعلان العلمين: إرادة سياسية متجددة لتمويل المؤسسات الأفريقية وأجندة التنمية
اليونان تواجه ألمانيا في قمة نارية بدوري الأمم الأوروبية.. الموعد والقنوات والترتيب
تحركات متباينة.. سعر الدولار مقابل الجنيه منتصف تعاملات اليوم الأحد 4 أكتوبر
الوزراء: مشروعات قومية كبرى وتنمية شاملة ترسم ملامح المستقبل على أرض سيناء ومدن القناة
بعيداً عن أهوال الحرب.. مدرسة مجانية في سيناء تمنح أطفال غزة النازحين فسحة أمل
اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر
تجار مخدرات.. القبض على شخصين غسلا 90 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل الوداع.. مارتينيز يوجه رسالة مؤثرة إلى الأسطورة ميسي.. لن يتكرر

ميسي
ميسي
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

كشف إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين، كواليس الساعات الأخيرة لليونيل ميسي مع منتخب بلاده، في ظل حالة الترقب المصاحبة لمستقبل قائد التانجو الدولي، قبل مواجهة بنين الودية.

الارجنتين 

وتحدث مارتينيز عن علاقته بميسي، والدور الذي حاول القيام به لمساعدته خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن وجوده إلى جانب أسطورة الأرجنتين يمثل أحد أهم الأمور التي يفخر بها في مسيرته.

وقال ديبو مارتينيز، في تصريحات تلفزيونية: «حاولت مساعدته قدر الإمكان، وهو يعلم ذلك».

وأضاف: «نتحدث عن ذلك دائمًا، وأعتقد أن أحد أعظم الأوسمة التي نلتها في مسيرتي هو محاولة مساعدته في تحقيق ما كان يتمناه بشدة، لأنه أفضل لاعب في التاريخ».

وتابع حارس مرمى الأرجنتين: «لا أشعر أنني جزء من ذلك، وبفضل الله أريد أن أستمتع وأريد أن أراه يبتسم».

وكشف مارتينيز عن تفاصيل خاصة داخل معسكر منتخب الأرجنتين، قائلًا: «يوم الاثنين في الليل سنقيم حفل شواء في المعسكر معه، وسنحاول تدليله في الوقت القليل المتبقي له معنا».

مباراة الأرجنتين وبنين

وتتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى مباراة الأرجنتين وبنين، المقرر إقامتها ضمن المباريات الودية التي يخوضها منتخب التانجو خلال فترة التوقف الدولي، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة في ظل حالة الترقب حول مستقبل ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني، بعد مسيرة حافلة حقق خلالها العديد من الإنجازات بقميص التانجو، أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر، وكوبا أمريكا.

ويواصل منتخب الأرجنتين استعداداته تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، الذي يعتمد على ميسي باعتباره أحد أبرز عناصر المنتخب وقائده.

موعد مباراة الأرجنتين وبنين

ومن المقرر أن تقام مباراة الأرجنتين وبنين في تمام الساعة الثانية صباح يوم الأربعاء المقبل، ضمن استعدادات منتخب الأرجنتين للمرحلة القادمة.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل ترقب موقف ميسي وظهوره مع منتخب بلاده، خاصة مع التصريحات المتكررة بشأن مستقبله الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبنين

وتُذاع مباراة الأرجنتين وبنين عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، صاحبة حقوق نقل عدد من مباريات كرة القدم الدولية في المنطقة.

وتترقب الجماهير ظهور ميسي بقميص منتخب الأرجنتين، وسط حالة من الاهتمام بمستقبله مع التانجو، بعد السنوات التاريخية التي قضاها مع المنتخب ونجاحه في قيادة بلاده إلى تحقيق لقب كأس العالم وكوبا أمريكا.

رونالدو الارجنتين الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

محمد صلاح

نادي طرابزون يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة «كوبس» على النجيل الصناعي

معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم

«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة .. شاهد

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

محمد صلاح

نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه لصالح محامٍ

ترشيحاتنا

أحمد جمال الدين - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

القومي لحقوق الإنسان: نهر النيل شريان الحياة لمصر ومسألة أمن قومي

وزير الري

وزير الري يتابع موقف “مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة”

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

التنمية المحلية تعلن انطلاق الأسبوع التدريبي9 بمركز سقارة وتنفيذ4 برامج

بالصور

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها وأناقتها

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا| كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟.. أضرار نفسية وجسدية قد تمتد لسنوات

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

عمرو دياب يحيي ليلة أسطورية في إسطنبول وحضور جماهيري كبير في أول حفلاته بتركيا

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد