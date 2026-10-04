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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليلة وداع الأسطورة.. سكالوني يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لميسي مع الأرجنتين

ميسي
ميسي
باسنتي ناجي

تحدث ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن الأجواء المرتقبة خلال الظهور المنتظر لليونيل ميسي مع منتخب بلاده، وكواليس اليوم الذي وصفه بأنه سيكون استثنائيًا لقائد التانجو وجماهير الكرة الأرجنتينية.

ميسي

وقال سكالوني، في تصريحات تلفزيونية، عن وداع ميسي: «أتخيل أن المشاعر ستكون كبيرة لدى الجميع، ومن بينهم ميسي بالطبع».

وأضاف: «منذ اللحظة التي يطأ فيها أرضية المونومينتال، هو والجماهير، سيكون يومًا لا يُنسى بالنسبة للجميع».

وتابع المدير الفني لمنتخب الأرجنتين: «وأنا ممتن لأنني سأكون جزءًا من ذلك، لأنه سيكون يومه، ويوم زملائه أيضًا، أولئك الذين منحوه أكبر فرحة كروية، وهم يستحقون ذلك».

وأوضح سكالوني: «سأكون مجرد متفرج، سأجلس هناك. سنتعامل مع المباراة بجدية، لكنني ممتن لأنني سأتمكن من الاستمتاع بهذا اليوم».

واختتم تصريحاته قائلًا: «ولا يزال أمامنا، إن أمكن، حصتان تدريبيتان معه، وسنراه ونستمتع بوجوده خلال الوقت القليل المتبقي».

ليلة وداع ميسي

وتحظى مباراة الأرجنتين وبنين الودية باهتمام كبير، في ظل ارتباطها بمستقبل ليونيل ميسي مع منتخب بلاده، وسط ترقب جماهيري كبير لظهوره بقميص التانجو.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني للمباراة تحت قيادة سكالوني، ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، وسط أجواء خاصة داخل معسكر التانجو بسبب مكانة ميسي التاريخية مع المنتخب.

موعد مباراة الأرجنتين وبنين

ومن المقرر أن تقام مباراة الأرجنتين وبنين في تمام الساعة الثانية صباح يوم الأربعاء المقبل، ضمن المباريات الودية التي يخوضها منتخب الأرجنتين خلال فترة التوقف الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبنين

وتُذاع مباراة الأرجنتين وبنين عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وسط ترقب لمشاركة ليونيل ميسي في المباراة وظهوره بقميص منتخب الأرجنتين.

ميسي الارجنتين كريستيانو

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