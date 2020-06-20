مفيد شهاب: إحالة مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن استكمال للتفاوض.. فيديو

قال مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن إحالة مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن يدل على ان مصر تستكمل خطواتها الدبلوماسية لإيجاد حل لأزمة سد النهضة .





وأضاف مفيد شهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر تريد ان ينتهي التفاوض مع إثيوبيا إلى نتائج إيجابية ومن هنا الخطوة الأخيرة باللجوء لمجلس الأمن وهو استكمال للتفاوض ".





وتابع مفيد شهاب:" مجلس الامن هو مجلس إدارة العالم والمنوط به تحقيق السلم والأمن الدوليين وهو المسؤول عن تسوية النزاعات ، مضيفا:" على الدول ان تسعى لتسوية نزاعتها بالطرق السلمية ".





ولفت مفيد شهاب:" مصر ملتزمة بأحكام الأمم المتحدة والانهار الدولية وانها حريصة بألا تتم التسوية إلا من خلال تسوية ودية ".





وأكمل مفيد شهاب :" من الممكن لأي دولة لفت نظر مجلس الأمن إلى أي نزاع او موقف يهدد السلم والأمن الدولي ".