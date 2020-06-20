AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفيد شهاب: إحالة مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن استكمال للتفاوض.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 08:15 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن إحالة مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن يدل على  ان مصر تستكمل خطواتها الدبلوماسية لإيجاد حل لأزمة سد النهضة .

وأضاف مفيد شهاب  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  مصر تريد ان ينتهي التفاوض مع إثيوبيا إلى نتائج إيجابية ومن هنا الخطوة الأخيرة باللجوء لمجلس الأمن وهو استكمال للتفاوض ".

وتابع مفيد شهاب:"  مجلس الامن هو مجلس إدارة العالم والمنوط به تحقيق السلم والأمن الدوليين وهو المسؤول عن تسوية النزاعات، مضيفا:" على الدول ان تسعى لتسوية نزاعتها بالطرق السلمية ".

 ولفت مفيد شهاب:"  مصر ملتزمة بأحكام الأمم المتحدة والانهار الدولية وانها حريصة بألا تتم التسوية إلا من خلال تسوية ودية ".

 وأكمل مفيد شهاب :"  من الممكن لأي دولة لفت نظر مجلس الأمن إلى أي نزاع او موقف يهدد السلم والأمن الدولي ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تخاطب مجلس الأمن وتحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه أزمة سد النهضة.. العنت الإثيوبي يهدد السلم والاستقرار الإقليميين.. السودان يرفض مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي.. وأديس أبابا تماطل مجددا

اجتماع وزاري مصري سوداني عن سد النهضة وتحرك مهم للأمم المتحدة.. خبير: مصر تعمل في ظل خطة دبلوماسية وسياسية ثابتة.. واستقرار المنطقة يتطلب قواعد واضحة وموثقة لملء وتشغيل السد

إثيوبيا والسودان يتفقان على التعاون مع مصر بشأن مفاوضات سد النهضة

في رسالة عاجلة لمجلس الأمن.. السودان يدعو لتسوية سلمية لأزمة سد النهضة

خلافات قانونية وطلب حاسم.. كيف تواجه مصر تعنت ومماطلة إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة؟

مساعد وزير الخارجية الأسبق: لن نقبل باتفاق معرض لانتكاسات مستقبلية بشأن سد النهضة

ترشيحاتنا

مفيد شهاب: إحالة مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن استكمال للتفاوض.. فيديو

الجار الله: مصر لن تسمح لميليشيات الإرهاب التركية بالبقاء في جوارها

حفاظا على الحالة النفسية.. أحمد عكاشة يطالب المواطنين بعدم التركيز مع أخبار كورونا

الصحة: تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و89 وفاة

إحنا داخلين في الجد.. أحمد موسى: مطلوب دعم الأشقاء لموقف مصر ورئيسها في الأزمة الليبية

التدخل التركي الاستعماري مرفوض .. عبد الستار حتيتة: متحدث القبائل الليبية أمام السيسي من قبيلة عمر المختار.. فيديو

AdvertisementS

التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

التدخل التركي الاستعماري مرفوض .. عبد الستار حتيتة: متحدث القبائل الليبية أمام السيسي من قبيلة عمر المختار.. فيديو

تتعلق بالأمن القومي المصري .. 18 رسالة من الرئيس السيسي خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية

بعد الشفاء من كورنا.. طبيبة توجه رسالة هامة للمواطنين

الرئيس السيسي: مصر حريصة على التعامل في ملف سد النهضة بالتفاوض

فيديو جراف.. أردوغان يحرض أنصاره على مصر

الأزهر ينعى ضحايا حادث حلايب ويوجه بالتكفل بعلاج المصابين

الكرة فى ملعب المواطنين.. لماذا رفعت السعودية قيود الحظر كليا رغم ارتفاع حالات كورونا؟

شهداء الواجب.. ائتلاف معلمي مصر ينعى 3 من مراقبي امتحانات الثانوية العامة في حادث بالبحر الأحمر

ديالا مكي.. حبيبة أحمد فلوكس تفاجئ متابعيها على انستجرام

عائلتى الصغيرة.. شريف منير يظهر بصحبة أسرته.. شاهد

أحمد موسى: مليشيا السراج وأردوغان لن يستطيعوا الاقتراب من سرت والجفرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية .. حبيبة أحمد فلوكس في أحدث جلسة تصوير

بفستان السندريلا.. ريا أبي راشد تخطف قلوب متابعيها بهذه الإطلالة

بفستان أسود.. أحلام تبرز رشاقتها بإطلالة جديدة .. شاهد