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خالد أبو بكر لـ وزير التعليم: سأظل داعما لك ولكننا نحتاج أن تكون طويل البال

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:58 م
وزير التعليم
وزير التعليم
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عبد الخالق صلاح
طالب خالد أبو بكر، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بتوضيح خطابه الموجه للجماهير، وأن يكون هادئا وطويل البال.

وقال خالد أبو بكر، في برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن وزير التعليم رجل إصلاحي ومحترف بالدرجة الأولى، وسأبقى داعمًا لهذا الرجل؛ لإيماني بأهمية المنهج والموضوع الذي يقوم به، ولكن الحديث في الإعلام، هو حديث الوزير السياسي.

وأضاف خالد أبو بكر "وزير التعليم وأي وزير آخر عليه أن يعلم أنه يخاطب طبقات ثقافية متعددة، وعليه أن يتحدث ببساطة ولغة هادئة.. ولا بد أن يعلم أهمية الإعلام ودوره ويحترمه.. ولو فيه نقص في المعلومات فالعيب من الوزارة وليس الإعلام ولو هناك شيء خطأ في الإعلام فالأمر يرجع لنقص المعلومات المقدمة من الوزارة.. ولكن الأهم التعاون مع كل وسائل الإعلام".

وأكد ضرورة أن يكون الخطاب سياسيا للعامة وليس خطاب المثقف المحض، مضيفًا "أتمنى من الوزير الخطاب الإعلامي البسيط الهادئ طويل البال، وأتمنى أن يلتفت الوزير إلى هذه الأمور الصغيرة.. وسأظل خلفه مهما حدث ومهما اختلفنا في العديد من القضايا لأن الاختلاف بين البشر وارد". 
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