خالد أبو بكر لـ وزير التعليم: سأظل داعما لك ولكننا نحتاج أن تكون طويل البال

طالب خالد أبو بكر، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بتوضيح خطابه الموجه للجماهير، وأن يكون هادئا وطويل البال.





وقال خالد أبو بكر، في برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن وزير التعليم رجل إصلاحي ومحترف بالدرجة الأولى، وسأبقى داعمًا لهذا الرجل؛ لإيماني بأهمية المنهج والموضوع الذي يقوم به، ولكن الحديث في الإعلام، هو حديث الوزير السياسي.





وأضاف خالد أبو بكر "وزير التعليم وأي وزير آخر عليه أن يعلم أنه يخاطب طبقات ثقافية متعددة، وعليه أن يتحدث ببساطة ولغة هادئة.. ولا بد أن يعلم أهمية الإعلام ودوره ويحترمه.. ولو فيه نقص في المعلومات فالعيب من الوزارة وليس الإعلام ولو هناك شيء خطأ في الإعلام فالأمر يرجع لنقص المعلومات المقدمة من الوزارة.. ولكن الأهم التعاون مع كل وسائل الإعلام".



