الامتحان اليوم.. المراجعة النهائية في الديناميكا لطلاب الثانوية الأزهرية.. فيديو

ووافق الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف على نشر أرقام الجلوس ومقار وعناوين اللجان لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لأول مرة على الإنترنت من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيتم دخول الطلاب على الموقع بالرقم القومي من خلال الرابط التالي: http://www.azhar.eg/seatsNO.html، وحسب توصيات فضيلته تم إتاحة الفرصة للطالب بطبع رقم جلوسه بكامل بياناته واسم المعهد ومقر لجنة الامتحان وعنوانها تيسيرًا على الطلاب.

وأشار علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أنه تم تعديل جدول امتحان القسم العلمي والأدبي والعلوم الإسلامية وجدول البعوث الإسلامية؛ بحيث يكون الامتحان مادة واحدة في اليوم، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب وخوفًا من تجمعهم واختلاطهم بين اللجنتين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيدًا بالقرار الحكيم الذي صدر من فضيلة الإمام الأكبر بإلغاء الامتحان الشفوي لطلاب الثانوية الأزهرية حرصا عليهم في هذا الظرف الاستثنائي.



