AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الامتحان اليوم.. المراجعة النهائية في الديناميكا لطلاب الثانوية الأزهرية.. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:07 ص
المراجعة النهائية
المراجعة النهائية
Advertisements
محمد شحتة
يؤدي اليوم الثلاثاء، طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحانات نهاية العام في مادة الديناميكا نظام حديث، والميكانيكا نظام قديم.

ينشر موقع صدى البلد، المراجعة النهائية لمادة الديناميكا لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، يقدمها حسن درغام، مدرس اللغة الإنجليزية.

ووافق الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف على نشر أرقام الجلوس ومقار وعناوين اللجان لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لأول مرة على الإنترنت من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيتم دخول الطلاب على الموقع بالرقم القومي من خلال الرابط التالي: http://www.azhar.eg/seatsNO.html، وحسب توصيات فضيلته تم إتاحة الفرصة للطالب بطبع رقم جلوسه بكامل بياناته واسم المعهد ومقر لجنة الامتحان وعنوانها تيسيرًا على الطلاب.
 
وأشار علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أنه تم تعديل جدول امتحان القسم العلمي والأدبي والعلوم الإسلامية وجدول البعوث الإسلامية؛ بحيث يكون الامتحان مادة واحدة في اليوم، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب وخوفًا من تجمعهم واختلاطهم بين اللجنتين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيدًا بالقرار الحكيم الذي صدر من فضيلة الإمام الأكبر بإلغاء الامتحان الشفوي لطلاب الثانوية الأزهرية حرصا عليهم في هذا الظرف الاستثنائي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعديلات جديدة على جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

إعلان أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية

تبدأ الامتحانات 21 يونيو.. جدول امتحان الشهادة الإعدادية لطلاب معاهد البعوث الإسلامية

جدول امتحان القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بعد التعديل

انفوجراف.. جدول امتحان شهادتي الثانوية العامة والأزهرية

إعلان مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية

ترشيحاتنا

أحمد مجاهد: استكمال الدوري الممتاز ليس قرار دولة.. وهذا الدليل

أقوى مشروب لمواجهة كورونا.. طريقة عمل العرقسوس في البيت

الصحة العالمية: ديكساميثازون حقق نتائج رائعة في علاج مصابي كورونا

نتائجه مبشرة.. لجنة مكافحة كورونا: تجارب سريرية على عقار لعلاج مصابي فيروس كورونا

حرب بين شركات الأدوية.. لجنة كورونا: الإعلان عن نتائج 3 تجارب سريرية في مصر خلال 10 أيام .. فيديو

وصلت للنائب العام ومجلس الوزراء.. تفاصيل أزمة اقتحام المجلس الأعلى للإعلام.. وأسامة هيكل: لجنة جرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ن طاولات البلياردو لأرجوحة السقف..ديكورات السيارات موضة 2020

بفستان ملفت .. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

ظهرت مع تامر بشير .. تعرف على تفاصيل سيارة mercedes GLC 43 AMG.. صور