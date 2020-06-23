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رياضة

هاني حتحوت: سامي الشيشيني مستمر فى منصبه بالزمالك .. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:04 ص
سامي الشيشيني
سامي الشيشيني
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حسن العمدة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن سامي الشيشيني المدرب العام فى نادي الزمالك، مستمر فى منصبه، رغم تقدمه بإستقالته مؤخرًا، بداعي رفضه الإختلاط في التدريبات الجماعية والمباريات.

وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»،  إن سامي الشيشيني مستمر فى منصبه، إلى الآن، دون معرفة الأسباب الحقيقة وراء هذا القرار.


وأوضح هانى حتحوت، إن سامي الشيشيني، قد يكون حصل على تطمينات بعدم تعرضه للفيروس التاجي، أو قد تكون مشكلته المادية مع إدارة النادي، قد حلت، ولكن فى النهاية فهو مستمر فى منصبه.

ويفضل الفرنسي كارتيرون استمرار الشيشيني في الجهاز المعاون له في حالة عدوله عن الاستقالة، في ظل حالة الانسجام بين جميع أفراد الجهاز الفني الحالي.

وشهدت الفترة الماضية ترشيح كل من طارق يحيى ومحمد صلاح وأحمد سمير وأيمن عبد العزيز ومدحت عبد الهادي وطارق السيد لتولي المهمة.‎

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