هاني حتحوت: سامي الشيشيني مستمر فى منصبه بالزمالك .. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن سامي الشيشيني المدرب العام فى نادي الزمالك، مستمر فى منصبه، رغم تقدمه بإستقالته مؤخرًا، بداعي رفضه الإختلاط في التدريبات الجماعية والمباريات.
وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن سامي الشيشيني مستمر فى منصبه، إلى الآن، دون معرفة الأسباب الحقيقة وراء هذا القرار.
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وأوضح هانى حتحوت، إن سامي الشيشيني، قد يكون حصل على تطمينات بعدم تعرضه للفيروس التاجي، أو قد تكون مشكلته المادية مع إدارة النادي، قد حلت، ولكن فى النهاية فهو مستمر فى منصبه.