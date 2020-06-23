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رياضة

باسم علي: الأهلي لا يقف على لاعب ولم يخطرني بإنهاء إعارتي للجونة.. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:15 ص
باسم علي
باسم علي
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محمد رشاد
أكد باسم علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الجونة المعار من النادي الأهلي، أن الأخير لم يتواصل معه بشكل رسمي للعودة مجددًا للفريق، مشيرًا إلى أنه يتمنى العودة مرة أخرى للقلعة الحمراء.

وقال باسم علي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة النهار: "لم يتم التواصل معي بشكل رسمي للعودة إلى الأهلي وأنا متواجد حاليًا مع الجونة، وطلبت الخروج على سبيل الإعارة من أجل اللعب باستمرار وظهرت بشكل جيد وكنت على قد المسؤولية".

وأضاف: "رينيه فايلر مدرب الأهلي له رؤية، وإذا النادي في حاجة لي سيقوموا بالتحدث معي وأنا تحت أمر النادي، وأي لاعب يتمنى اللعب للأهلي، وهدفي الأول هو التواجد في الملعب، ويجب عليك أن يكون لديك هدف للوصول للمنتخب، وأتمنى العودة للأهلي بالطبع".

وتابع: "أحمد فتحي قيمة كبيرة وإضافة كبيرة لأي مكان، والأهلي لا يقف على لاعب وسيكون له بديل، وهذا لا يقلل من قيمة فتحي، وأتمنى التوفيق له في ناديه الجديد، وهو إضافة لبيراميز".
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