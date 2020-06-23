بديل الفياجرا... ملعقة من هذا الخليط يوميا على الريق تقوي الذكورة

فى ظل انتشار الأوبئة والأمراض، يحتاج الكثير للحصول على الأطعمة التي تقوي المناعة، وبالأخص الرجل يبحث دائما عن الأطعمة التى تقوي، الذكورة، لذلك نقدم له وصفة طبيعية عليه باخذها يوميا على الريق، لتقوي الذكورة وتعتبر بمثابة بديل طبيعي للفياجرا.





قالت "خبيرة التغذية " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " وصفة من خليط حبة البركة مفيدة للجميع وخاصة الرجال وهى :

نصف ملعقة حبة البركة مع العسل الأسود والسمسم بعد سحقها تؤخذ على الريق كمقوية ومنبهة وطاردة للبلغم ولمقاومة شدة البرد في الشتاء القارص.





وأضافت أن هذا الخليط يزيد من المناعة ضد نوبات البرد والربو ويخلص الجسم من الصداع والزكام كما أنه مفيد ويعتبر مقوي للرجال من الناحية الصحية .





و أضافت "خبيرة التغذية " أن حبة البركة أكتشفت منذ القدم فى مقبرة توت عنخ أمون وعرفت هذه النبتة واستخدمت من قبل الملايين من الناس لعلاج الحالات المزمنة والحادة بنجاح، وهي علاج للعديد من الأمراض وتشمل مضادات السكري، مكافحة السرطان، تقوية الجهاز المناعي، تعمل كمسكن للألم، مضادة للجراثيم، ومضادة للالتهابات، وعلاج للتشنجات، وتقي من أمراض الكبد والكلي، وتحمي المعدة.





وأكدت خبيرة التغذية ان هذا الخليط له خصائص مضادة للأكسدة نظرا لقوتها الخارقة للشفاء حيث حصلت على أعلى مرتبة بين الأدوية العشبية لإحتوائها على معظم الخصائص العلاجية والجمالية.