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مرأة

جمبسوت أحمر .. نداء شرارة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:38 ص
نداء شرارة
نداء شرارة
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هاجر هانئ
اعتادت الفنانة نداء شرارة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورها وأحدث إطلالات التى تظهر بها.

خطفت نداء شرارة الأنظار بإطلالة أنيقة ومحتشمة، حيث ارتدت جمبسوت طويل باللون الأحمر و تميز الجمبسوت بحزام قماش حول الخصر مما كشف عن قوامها الرشيق، كما اتسم بأنه جمع بين البساطة والاحتشام.

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وأكملت نداء شرارة إطلالتها بحقيبة يد سوداء متوسطة الحجم، فيما ظهرت بنظارة شمس ذات عدسات سوداء و متناسقة مع وجهها.

أما من الناحية الجمالية، نسقت نداء شرارة مع إطلالتها طرحة بيضاء ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة التى كشفت عن جمال ملامحها.

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ابتسم لعل الحزن يخجل ..❤️

A post shared by Nedaa shrara نداء شرارة (@nedaashrara_official) on

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