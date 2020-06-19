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مرأة

بإطلالة محتشمة .. نداء شرارة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:10 ص
نداء شرارة
نداء شرارة
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة نداء شرارة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت نداء شرارة فى الصورة بإطلالة محتشمة كشفت عن أناقتها، حيث ارتدت بنطلون أسود اتسم بالدوائر البيضاء مع سترة قطنية باللون الأبيض الذى لا يحمل أى نقوشات و نسقت معهما بليزر أسود أنيق.

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وانتعلت نداء شرارة حذاء أنيقا ذا كعب عالى، وامسكت بكلاتش جذاب ذات اللون البيج، ولم تتكلف فى ارتداء الاكسسوارات و لكنها اعتمدت على ساعة يد فقط.

أما من الناحية الجمالية، اختارت نداء شرارة مكياجا صاخبا مرتكزا على الألوان التى كشفت عن جمال ملامحها، وأكملت إطلالتها بطرحة باللون البيج المتناسق مع ألوان إطلالتها.

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