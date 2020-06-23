في ذكرى ميلاده.. علي الشريف عَشِقَ الفن من المعتقل

م مجموعة من الأدوار الخالدة للسينما، بالاشتراك مع أهم النجوم، واشتهر بهيئته الضخمة وصوته الغليظ لكنه كان فى الواقع شخص كريم وبسيط.

درس علي الشريف، فى كلية الهندسة، وخلال تعليمه بالكلية تم اتهامه بالانقلاب على نظام الحكم، فتم اعتقاله لمدة 6 سنوات، وهناك تعرف على السيناريست حسن فؤاد الذي كتب فيلم “الأرض” بعد ذلك، وداخل المعتقل كان المعتقلين يقومون بتمثيل المسرحيات، كوسيلة وحيدة للترفيه متاحة هم.

وبعد خروج علي الشريف، من المعتقل ترك كلية الهندسة واتجه إلى كلية التجارة ثم عمل موظفا في البنك وتزوج من "خضرة محمد إمام" وأنجب منها 6 أبناء (3 أولاد – 3 بنات).





استعان به الزعيم عادل إمام في عدد من الأفلام التى حققت نجاحا كبيرا منها الأفوكاتو، كراكون في الشارع، واحدة بواحدة، وهو ما أدى لانتشار نجوميته لدى الجمهور.