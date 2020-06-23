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منوعات

السر بالبلازما.. تبرع الرجال أفضل من النساء في علاج مرضى كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تشير الأرقام والنتائج ، إلى أن الرجال ينتجون مستويات أعلى من الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" أكثر من النساء.

فقد يتم الاستعانة بالمتعافين من فيروس كورونا المستجد للتبرع ببلازما الدم ، لإثبات ما إذا كان يمكن أن يساعد في علاج بعض المرضى الأكثر مرضًا، بحسب مانشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وتجرى الآن تجربة لتقييم ما إذا كان يمكن نقل تبرعات بلازما النقاهة إلى المرضى لتطوير الاستجابة المناعية الخاصة بهم.



وكشف مركز الدم بهيئة الصحة البريطانية (NHSBT) ، الذي يجمع البلازما من أجل التجربة ، إن التحليل الجديد وجد أن الرجال ينتجون أجسامًا مضادة للفيروس المستجد أكثر من النساء ، مما يجعلهم أفضل من المتبرعين بالبلازما.

تظهر الأرقام الجديدة أن 43٪ من المتبرعين الذكور لديهم بلازما غنية بما يكفي في الأجسام المضادة لإدراج بلازماهم في التجربة ، مقارنة بـ 29٪ من النساء.
قال البروفيسور ديفيد روبرتس ، المدير المساعد للتبرع بالدم في NHS Blood and Transplant:"نود أن نسمع بشكل خاص من الرجال، نحن نختبر كل تبرع بالبلازما والرجال لديهم مستويات أعلى من الأجسام المضادة ، مما يعني أننا أكثر قدرة على استخدام بلازماهم لإنقاذ الأرواح".

وأضاف: "في البداية سيحاول جهازك المناعي محاربة الفيروس باستخدام خلايا الدم البيضاء، إذا أصبحت أكثر مرضًا ، يحتاج جهازك المناعي إلى إنتاج المزيد من الأجسام المضادة التي تحيد أو تقتل الفيروس".

كما أوضح دراساتنا والعديد من الدراسات الأخرى حول العالم تظهر  أن الرجال المصابين بـ Covid-19 أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير من النساء، وهذا يجعلهم أفضل المتبرعين بالبلازما بمجرد شفائهم".

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