وفاة أول نزيلة بـ كورونا في السجون الكويتية

سجلت السجون الكويتية ، اليوم الثلاثاء، أول حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لإحدى نزيلات السجن المركزي؛ وذلك بعد اسبوع من دخولها مستشفى الفروانية للعلاج.









ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية وفاة إحدى النزيلات في السجن المركزي، إثر تعرضها لمضاعفات فيروس كورونا وأمراض مزمنة أخرى تعاني منها.









وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه "بتكثيف الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء والكشف عليهم بصفة دورية تبين وجود إصابة بفيروس كورونا المستجد، لإحدى النزيلات، تبلغ من العمر 59 عامًا، وتعاني من مضاعفات مرضية أخرى وضيق في التنفس".











وأوضح البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة للنزيلة منذ اكتشاف إصابتها، حيث نقلت إلى المستشفى في 15 من الشهر الجاري لتتوفى يوم الاثنين بعد 7 أيام من دخولها المستشفى".









وأكدت الداخلية الكويتية، في بيانها، حرص الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية لمنع تفشي الفيروس داخل السجون؛ مشيرة إلى أن القطاع يعمل على الالتزام الكامل بتعليمات السلطات الصحية حرصًا على صحة النزلاء وسلامتهم.









وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف بيان رسمي من الوزارة عن إصابة 268 شخصا بالفيروس داخل السجن المركزي، شفي منهم 225 حالة، في حين خضع بقية المصابين للعزل والمتابعة الطبية.







