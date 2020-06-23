لتوزيعها على المصالح الحكومية.. وكيل خطة البرلمان يهدى الوحدة المحلية لطهطا كمامات ومطهرات

أهدى النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا بسوهاج، كمية كبيرة من المواد المطهرة والمعقمة ذات التركيز العالي لإعادة تخفيفها واستخدامها فى أعمال الرش والتطهير للمصالح والإدارات الحكومية وأماكن انتشار وتردد المواطنين بطهطا كما أهدى سالم 2000 كمامة طبية أيضا للعاملين بالمصالح الحكومية بطهطا خاصة عمال النظافة بالوحدات المحلية، وذلك ضمن دوره المجتمعي ومشاركة الجهاز التنفيذى بالمحافظة في الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.





وكان مصطفى سالم دشن مبادرة منذ بداية أزمة كورونا استهدفت رش وتطهير وتعقيم شوارع وميادين طهطا والمصالح الحكومية وأماكن تردد المواطنين، وذلك عن طريق مجموعات عمل من شباب حزب مستقبل وطن بطهطا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وشركة المياه بطهطا.



