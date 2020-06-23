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تكنولوجيا

شاهد.. تسريب صور آيفون 12 قبل إطلاقه رسميا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:02 ص
شاهد| تسريب صور آيفون
شاهد| تسريب صور آيفون 12 قبل إطلاقه رسميًا
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قسم التكنولوجيا
كشفت صور مسربة التصميم النهائى لسلسلة هواتف آيفون 12 المنتظر طرحها فى حدث ضخم "أونلاين" بالمقر الرسمي بشركة آبل الأمريكية، و ذلك فى 10 سبتمبر المقبل.

وبحسب موقع" تى3" التقني، كشف المسرب المعروف سوني ديكسون فى تغريدة على تويتر، عن التصاميم النهائية لإصدارات iphone 12 المنتظرة، والتى ستكون iphone 12 بشاشة قياس 6.1 بوصة، و iphone 12 pro بشاشة 5.4 بوصة، و iphone 12 pro max الأكبر يشاشة مقاس 6.7 بوصة.

أظهرت الصور الإطار المعدني من "الستانلس ستيل" المحيط بهاتف آيفون الجديد، والذى جاء مشابهًا تمامًا لنفس الإطار الخاص بإصدار iphone 5s، بالإضافة لقلة سمك الهاتف تمامًا عن الإصدار الحالى iphone 11.

أما الجزء الخلفي من الهاتف فجاء مطابقًا لنفس المتواجد حاليًا فى أحدث نسحة من آيفون، كما أن iphone 12 سيأتى بكاميرتين فقط عكس المسرب أنه سيحتوى على 3 كاميرات، ونفس الأمر لـ iphone 12 pro فسيظل مزودًا بثلاثة كاميرات أساسية فقط.

ويتضح من الصورة أن حواف الشاشة تكاد تكون معدومة من أجل توفير أكبر مساحة من عرض المحتوي، كما أن الإطار المحيط الهاتف يبدو بدون زوايا منحنية، ما يعني عودة آبل لتصاميمها الأسطورية السابقة مثل آيفون 4 و 5.

جدير بالكذر أن كل عام يشهد العديد من التسريبات خاصةً كلما اقترب ميعاد إطلاق الهاتف الذكي الأشهر فى العالم "آيفون"، وهذه التسريبات لا تعد معتمدة بنسبة 100% لحين زهور الهاتف لملايين فى سبتمبر القادم.

شاهد.. تسريب صور آيفون 12 قبل إطلاقه رسميا
شاهد.. تسريب صور آيفون 12 قبل إطلاقه رسميا
شاهد.. تسريب صور آيفون 12 قبل إطلاقه رسميا
شاهد.. تسريب صور آيفون 12 قبل إطلاقه رسميا
شاهد.. تسريب صور آيفون 12 قبل إطلاقه رسميا
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شاهد.. تسريب صور آيفون 12 قبل إطلاقه رسميا

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