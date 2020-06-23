الانتهاء من رصف شارع الجمهورية وميدان سيدي قطب بـ كفر الشيخ

تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، المرحلة الأخيرة لأعمال الرصف بشارع الجمهورية وميدان سيدي قطب بشرق مدينة كفر الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
ووجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بتواجد مهندسي الرصف، وفني الرصف التابعين لجهات الإشراف والاختصاص بأعمال الرصف من مديرية الطرق، ووحدة الرصف، والوحدة المحلية بكفر الشيخ.
وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجه بالانتهاء من جميع أعمال الرصف طبقًا للخطة الاستثمارية للعام 2019/2020، بمركز ومدينة كفر الشيخ.
وشدد محافظ كفر الشيخ، على استلام أعمال الرصف طبقًا لمعايير الجودة والطرح و الترسية، مع الإشراف المباشر والكامل من قبل رئيس المركز والمدينة، وتواجد الجهات المختصة في أعمال الرصف اليومية.
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