الانتهاء من رصف شارع الجمهورية وميدان سيدي قطب بـ كفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجه بالانتهاء من جميع أعمال الرصف طبقًا للخطة الاستثمارية للعام 2019/2020، بمركز ومدينة كفر الشيخ.





وشدد محافظ كفر الشيخ، على استلام أعمال الرصف طبقًا لمعايير الجودة والطرح و الترسية، مع الإشراف المباشر والكامل من قبل رئيس المركز والمدينة، وتواجد الجهات المختصة في أعمال الرصف اليومية.





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