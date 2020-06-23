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محافظات

يمثل نقلة حضارية.. تعرف على مخطط تطوير سوق الجملة بشطا في دمياط

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:12 ص
اجتماع محافظ دمياط
اجتماع محافظ دمياط لبحث مخططات التطوير
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زينب الزغبى
عقدت الدكتورة  منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وسعد الفرماوى المشرف العام على الأسواق الحضارية والمواقف ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

تناول الاجتماع استعراض شامل لجميع مقترحات تطوير سوق دمياط للخضر والفاكهة والأسماك بمنطقة شطا وذلك وفقًا لتوجيهات محافظ دمياط بإعداد تلك الدراسات والمقايسات اللازمة لتنفيذ أعمال التطوير الشامل خلال زيارتها للسوق الأربعاء الماضي لمعاينة الموقف على أرض الواقع.

وجهت المحافظ على تزويد بوابتى السوق وذلك بعد تقسيمه لجزأين للخضار وآخر للسمك بعمالة لتحصيل الإيرادات وبحث إمكانية توريدها لصالح صندوق الخدمة والتنمية بالمحافظة بعد نقل إدارته للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وفقًا للوائح والقوانين المُنظمة لذلك.   

وأكدت أنه ووفقًا للخطة الموضوعة سيتم تزويد البوابتين بأنظمة حديثة ومنظومة تأمينية محكمة.

وأوضحت محافظ دمياط أنه سيتم إسناد أعمال الصيانة و نموذج التطوير إلى مديرية الإسكان موجهة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بالسوق بصورة يومية وكذا إعداد دراسة تضم حصر شامل للباكيات الغير مشغولة تمهيدًا لطرحها و توحيد الشكل الخارجى للسوق ، وأشارت محافظ دمياط الى أن تلك الأعمال تهدف إلى خدمة التجار بالسوق ومرتاديه وإنشاء مجمع متكامل يضم أنشطة مختلفة على أعلى مستوى.
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