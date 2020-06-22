AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حملات تعقيم لمدارس دمياط طوال فترة امتحانات الثانوية العامة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:00 م
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
شهدت مدارس لجان الثانوية العامة اليوم بمحافظة دمياط ،منذ صباح اليوم، حملات تطهير وتعقيم لكافة المدارس التى بها لجان تخضع لامتحانات الثانوية العامة بمختلف مدن وقري المحافظة.

ومن جانبه صرح عادل عثمان ، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انه في إطار توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لمدارس المحافظة يوميا خاصا بعد أداء الطلاب لامتحانات الثانوية العامة ، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
أقرأ أيضا:


وأضح وكيل تعليم دمياط ،أنه تم  تنفيذ الخطط الإجرائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بعد انتهاء  امتحان أمس ،في مادة اللغه العربية وذلك بالتنسيق التام بين ديوان عام المحافظة ومديريات الصحة والامن والري وغيرهم من الجهات المعنية.

وتفقد "نائب المحافظ" أعمال التطهير والتعقيم بمدرسة اللغات الرسمية وعمر مكرم الابتدائية   ودمياط الإعدادية بنين والشاعر الأسمر الابتدائية ودكتور حسن الزيات الابتدائية.

وأضاف ،بان الحملات الخاصة بالتطهير والتعقيم داخل المدارس وفي محيطها ستكون بشكل دورى قبل وبعد امتحانات الثانوية العامة ، وذلك للحد من خطر انتشار الفيروس بجميع أنحاء المحافظة.
حملات تعقيم لمدارس دمياط طوال فترة امتحانات الثانوية العامة
حملات تعقيم لمدارس دمياط طوال فترة امتحانات الثانوية العامة
حملات تعقيم لمدارس دمياط طوال فترة امتحانات الثانوية العامة
حملات تعقيم لمدارس دمياط طوال فترة امتحانات الثانوية العامة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعقيم دورى لمدارس بورسعيد مقر لجان إمتحانات الثانوية والعامة والدبلومات الفنية

شاهد .. أعمال التطهير والتعقيم لمدارس دمياط يوميا بعد استلام الأبحاث

تعقيم مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية .. غدا

للمرة الثانية.. محافظ بورسعيد يشهد محاكاة لإحدى نماذج لجان الثانوية العامة

للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان لجان الثانوية العامة.. صور

قبل ساعات من ماراثون الثانوية العامة بدمياط.. خطة صحية لسلامة الطلاب والمراقبين

ترشيحاتنا

هاشتاج حسام عاشور يتصدر تويتر.. ومغردون: هديت اللي فات وضيعت اللي جاي

اعتبارا من الغد.. دبي تسمح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج

كلوب عن سر غياب محمد صلاح أمام إيفرتون: لم يتدرب مع الفريق

شاهد.. الكشف عن هوية أمريكي بين ضحايا هجوم ريدينج

إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل ورد صادم من أحد متابعيها

لا لمسحة الأنف المؤلمة.. أول اختبار كورونا من خلال اللعاب فقط

AdvertisementS

10 أيام على زيادة المعاشات.. إعرف قيمة الإضافة الجديدة على معاشك

لأصحاب المعاشات.. استعلم عن إجراءات الحصول على العلاوات الخمس قبل صرفها أول يوليو

الصحة: انخفاض إصابات كورونا في مصر عند هذا التوقيت

بعد شهر في الحجر الصحي.. قصة رجاء الجداوي مع كورونا من الإصابة حتى فقدان الوعي

كشف أثرى في الأقصر .. أفران حرق وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني المتأخر

بعد اعتزالها التمثيل.. العمر الحقيقي لإنجى خطاب..وفسخت خطوبتها بعد 3 أشهر

يا من تحيي العظام وهي رميم أحيي أمي .. دعاء مؤثر من ابنة رجاء الجداوى بعد تدهور حالتها

بعد ارتدائها كاش مايوه.. تعرف على زيجات رانيا يوسف ورأيها فى أزواجها

طلب محشي كرنب قبل ما يشنق نفسه.. عم شعبان كان عايز يرجع الفيوم ومراته رفضت فانتحر.. تفاصيل

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 22-6-2020

أخبار الفن| وفاة نجل أوس أوس بعد 3 أشهر من ولادته .. إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل

أبرزها الصداع.. 4 علامات أن جسمك مليء بالسموم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤكد الشبه الكبير بينها وبين جدتها الأميرة ديانا.. أحدث لقطة لـ شارلوت ابنة كيت ميدلتون

قصة «مبارزة المراكب».. كيف تطورت مسابقات السيارات بين الماضي والحاضر؟

بعد صورتها بـ كاش مايوه .. 10 فساتين عرضت رانيا يوسف للانتقاد