حملات تعقيم لمدارس دمياط طوال فترة امتحانات الثانوية العامة

شهدت مدارس لجان الثانوية العامة اليوم بمحافظة دمياط ،منذ صباح اليوم، حملات تطهير وتعقيم لكافة المدارس التى بها لجان تخضع لامتحانات الثانوية العامة بمختلف مدن وقري المحافظة.



ومن جانبه صرح عادل عثمان ، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انه في إطار توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لمدارس المحافظة يوميا خاصا بعد أداء الطلاب لامتحانات الثانوية العامة ، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأضح وكيل تعليم دمياط ،أنه تم تنفيذ الخطط الإجرائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بعد انتهاء امتحان أمس ،في مادة اللغه العربية وذلك بالتنسيق التام بين ديوان عام المحافظة ومديريات الصحة والامن والري وغيرهم من الجهات المعنية.



وتفقد "نائب المحافظ" أعمال التطهير والتعقيم بمدرسة اللغات الرسمية وعمر مكرم الابتدائية ودمياط الإعدادية بنين والشاعر الأسمر الابتدائية ودكتور حسن الزيات الابتدائية.



وأضاف ،بان الحملات الخاصة بالتطهير والتعقيم داخل المدارس وفي محيطها ستكون بشكل دورى قبل وبعد امتحانات الثانوية العامة ، وذلك للحد من خطر انتشار الفيروس بجميع أنحاء المحافظة.