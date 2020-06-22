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محافظات

تخصيص 28 مليون جنيه لرصف طريق الموشية - القصر في الوادي الجديد

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:31 م
رصف طريق
رصف طريق
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منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الفحام رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تخصيص اعتمادات مالية تقدر بحوالي ٢٨ مليون جنيه لرصف طريق قرية الموشية - القصر بطول ٩ كيلو مترات بمركز الداخلة.

وقال الفحام، إن الشركة المنفذة استلمت الموقع وبدأ العمل بشكل فعلى، ومن المقرر أن ينتهي العمل بالطريق مع نهاية العام الحالي، وسط التشديد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة فى ظل أن مشروعات إنشاء الطرق الجديدة او رصف القديمة يتطلب معايير جودة لضمان توفير خدمات راقية للأهالي .
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يأتي ذلك في إطار رفع كفاءة وصيانة الطرق ورصف الطرق الجديدة بين القرى لضمان سيولة وسهولة المرور، وتزويدها بالخدمات المختلفة لضمان سلامة قائد المركبات .

من جانب أخر قامت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد بتدشين كشك توعيه للمواطنين بميدان البساتين بمدينة الخارجة، وذلك لتوعية المواطنين بطرق الوقايه والعلاج من فيروس.

واكد الدكتور أحمد محروس مدير عام مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، أن الكشك يجيب علي استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا وغيرها من الاستفسارات في مجالات أخرى.

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