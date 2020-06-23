شاهد.. تجهيزات عمارة الدير للعزل الصحي بالأقصر

تفقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الاقصر ، التجهيزات بعمارة العزل بقرية الدير لعزل حالات مصابي فيرس كورونا وذلك برفقة الدكتور ذكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا وذلك لإبداء الرأي والموافقة من الشئون الصحية بعد أن تم تجهيزها بالجهود الذاتية من أهالي القرية.





وأشار إلى أنه تمت موافقة وزارة الإسكان بعد عرض الامر على المستشار محافظة الأقصر لمطلب أهالي قرية الدير ، وتخصيص عمارة سكنية لهم في مشروع الإسكان الإجتماعى لخدمة أهاليهم المعزولين بالمنازل.





العمارة مكونة من 6 طوابق وكل طابق به 4 شقق داخل كل شقة 3 غرف، بإجمالي 72 سرير، وتم تجهيزها بغرفة استقبال كاملة وتوفير 60 فرش سرير ، 60 كوفرتة ، 10 اسطوانات أكسوجين ، وبدل للعزل ، وأجهزة نوبوليزر ، وأجهزة قياس للضغط والسكر ، وجهاز لقياس الاكسوجين في الدم .





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ايضا تم تجهيز ايضا 6 كرسي متحرك و 5 شيزلونج طبي ، 2 ثلاجة لحفظ الأدوية ، و10 دولاب و 20 كومودينو وتوفير سيارة اسعاف لنقل المرضى من محل إقامتهم إلى موقع العزل بالدير ، كما تكفلوا الاهالي بتقديم الوجبات الغذائية يوميا بإشراف طبي من الشئون الصحية





وقدم سليمان الشكر اهالي قرية الدير معربا عن سعادته لتشابك الأيادي وتكاتفت الجهود من المجتمع المدني من اهالي قرية الدير ووقوفهم بجوار أهاليهم من المرضى مشيرا إلى أن الدولة حاضرة بكل قوة بعد أن تمت الموافقة على استخدام وحدات الإسكان الإجتماعى التي لم يتم تسليمها بعد