لمواجهة كورونا..استمرار أعمال الرش والتطهير والنظافة العامة بمراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بالاستمرار في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وذلك لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، والتي يتم من خلالها تنفيذ اعمال الرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار في أعمال المتابعة المستمرة للحالة العامة بالمراكز والقرى التابعة لها.

أكد المحافظ، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وخاصة خلال الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الازمة.

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من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة، اعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة خلال ساعات حظر تنقل المواطنين بقرية الشيخ مسعود.

بالإضافة لأجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقرية صفانية، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، من فض أحد الأسواق الأسبوعية، كما تم تنفيذ اعمال النظافة العامة بقرية شارونه، وتنفيذ اعمال الرش والتطهير للمنازل والعمارات السكنية بالمركز.

كما واصلت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، تنفيذ اعمال الدهانات والتجميل بمداخل القري وبطريق مصر اسوان الزراعي، وتنفيذ اعمال النظافة بقرية الشيخ محمد، بالإضافة لأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقريتي نزلة حسين والشرفا.

وفي مركز سمالوط ، قامت الوحدة المحلية اعمال تسوية وتمهيد للطرق الرئيسية بالمركز، ورفع تراكمات القمامة واعمال النظافة بحي جنوب المركز، بالإضافة لتنفيذ اعمال الرش والتطهير للمنشات والمباني بقرية بني خالد، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز مطاي، اعمال النظافة بحي غرب المركز، وتم من خلالها رفع تراكمات القمامة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية.