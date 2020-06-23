AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر تدين استهداف الحوثيين لمناطق سكنية ومدنيين في نجران وجيزان بالسعودية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:24 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
Advertisements
محمد وديع
أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لقيام ميلشيا الحوثي باستهداف المناطق السكنية والمدنيين بمدينتي "نجران وجيزان" بالمملكة العربية السعودية، عبر إطلاق عدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار وعدد من الصواريخ الباليستية، والتي تم اعتراضها واسقاطها جميعًا من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد البيان على تضامن مصر الكامل، حكومة وشعبًا، ووقوفها مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، ودعم مصر للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات في مواجهة الإرهاب الغاشم.

وكانت مصر قد رحَّبت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الثلاثاء، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، عن استجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب الوقف الشامل لإطلاق النار والتصعيد في اليمن، ولعقد اجتماع بالمملكة العربية السعودية للمُضي قُدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض.


وثمّنت جمهورية مصر العربية الجهود الحثيثة للأشقاء في المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وشعبه الشقيق، مُعربة عن ثقتها في أن تؤدي تلك الجهود إلى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة، وذلك استنادًا إلى المرجعيات ذات الصلة؛ لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأكد البيان دعم مصر لجميع الجهود التي تهدف لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتضمن وحدته وسلامة أراضيه وترفع المُعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تؤكد أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض بشأن اليمن وإلغاء أي خطوة تخالفه

اللجنة العربية بالبرلمان تشيد بموقف مصر لتنفيذ بنود اتفاق الرياض باليمن

البرلمان العربي يطالب بتطبيق اتفاق الرياض

مصر تُرحب بالاستجابة لطلب تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار في اليمن

ترشيحاتنا

خطأ ستندم عليه إثيوبيا في مذكرتها بمجلس الأمن.. فقرة تفضح نيتها عدم الالتزام بـ تعهداتها

آراب نيوز السعودية تبرز رد مصر على ادعاءات إثيوبيا

فشلت في تعلم الرقص.. شاهد كيف عاقبت مايا دياب ابنتها

نجل ماما سناء: لم أصب بفيروس كورونا.. وهذه حقيقة تصوير فيديوهاتي وقت الحظر

إدارة أزمة كورونا تناقش القرارات الجديدة المقرر تطبيقها أول يوليو.. اليوم

رياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. وغدا معتدل بالمحافظات

AdvertisementS

ضاجعها بعد قتلها.. تفاصيل مقتل طالبة أمام رضيعها في الدقهلية بتخطيط من الزوج

عبر الفيديوكونفرانس.. إدارة أزمة كورونا تستعرض القرارات الجديدة لتطبيقها أول يوليو

تفاقم التدخل العسكري الأجنبي.. أبو الغيط: ليبيا تمر بمنعطف خطير

بضوابط محددة.. استثناء أصحاب المطاعم والكافيهات من إجراءات كورونا

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

يبدأ من 10 مساءً.. البرلمان يطالب بتخفيف ساعات حظر التجول وعودة المطاعم والكافيهات.. وعقوبات ضد مخالفي إجراءات كورونا

خطأ ستندم عليه إثيوبيا في مذكرتها بمجلس الأمن.. فقرة تفضح نيتها عدم الالتزام بـ تعهداتها

حدث ليلًا| اليوم.. الحكومة تعلن موعد عودة الحياة ورفع حظر التجول.. ترامب: الاتفاق التجاري مع الصين مستمر

محدش هيتجوزك غيري.. ندى تركت خطيبها فألقى عليها مياه نار.. صور

شركة صينية تحصل على الموافقة لبدء اختبار لقاح ضد كورونا على البشر

إنقاذا للاقتصاد. بريطانيا تختار السبت العظيم لإنهاء الإغلاق والعودة للحياة مجددا

ده كلام فاضي.. هاني الناظر يكشف مفاجأة عن مصابي كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

شاهد.. تسريب صور آيفون 12 قبل إطلاقه رسميا

للأثرياء فقط.. 3 سيارات خيالية تمنحك السعادة والراحة