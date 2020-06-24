إضافة قوية.. تعليق حسن راتب على تقديم أسامة كمال لـ 90 دقيقة

أعلن الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون المحور انضمام الإعلامي أسامة كمال إلى أسرة المحور، وذلك فى الاحتفال الذى أقيم بهذه المناسبة بحضور الدكتور سامي عبد العزيز والدكتور أيمن منصور رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعدد من قيادات القناة.





وقال حسن راتب إن رسالة قناة المحور تجاه المجتمع وفكر إدارتها يعتمد على مفهوم الأسرة بالإضافة إلى تعظيم الدور الاجتماعي والقيمة على الجدوى الاقتصادية.





وأكد أن قناة المحور هي صوت حر للمجتمع، يمثل المنطق و إحساس المواطن، مع التركيز على دعم الطبقة المتوسطة بمختلف فئاتها و عامة المجتمعات ككل.





ولفت الدكتور راتب الى أن انضمام أسامة كمال إلى القناة يعد إضافة قوية ليس فقط لبرنامج 90دقيقة ولكن للقناة ككل، وذلك من خلال الاستفادة من خبراته المتراكمة في مجال الإعلام من أجل صنع محتوى إعلامي متنوع و راقي، وأبدى إعجابه و تحمسه لفكرة أسامة كمال بإنتاج برنامج للشباب و ذلك بالتعاون مع مؤسسة حسن راتب للإبداع و الابتكار و ايضا لفكرة الدكتور سامي عبد العزيز بإنتاج برنامج مسابقة للفكاهة، لإظهار مواهب و خفة دم المصريين.