AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إضافة قوية.. تعليق حسن راتب على تقديم أسامة كمال لـ 90 دقيقة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:05 ص
الإعلامى أسامة كمال
الإعلامى أسامة كمال
Advertisements
أحمد سالم
أعلن الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون المحور انضمام الإعلامي أسامة كمال إلى أسرة المحور، وذلك فى الاحتفال الذى أقيم بهذه المناسبة بحضور الدكتور  سامي عبد العزيز  والدكتور أيمن منصور رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعدد من قيادات القناة.

وقال حسن راتب إن رسالة قناة المحور تجاه المجتمع وفكر إدارتها يعتمد على مفهوم الأسرة  بالإضافة إلى تعظيم الدور الاجتماعي والقيمة على الجدوى الاقتصادية. 

وأكد أن قناة المحور هي صوت حر للمجتمع، يمثل المنطق و إحساس المواطن، مع التركيز على دعم الطبقة المتوسطة بمختلف فئاتها و عامة المجتمعات ككل.

ولفت الدكتور راتب الى أن انضمام أسامة كمال إلى القناة يعد إضافة قوية ليس فقط لبرنامج  90دقيقة ولكن للقناة ككل، وذلك من خلال الاستفادة من خبراته المتراكمة في مجال الإعلام من أجل صنع محتوى إعلامي متنوع و راقي، وأبدى إعجابه و تحمسه لفكرة أسامة كمال بإنتاج برنامج للشباب و ذلك بالتعاون مع مؤسسة حسن راتب للإبداع و الابتكار و ايضا لفكرة الدكتور سامي عبد العزيز  بإنتاج برنامج مسابقة للفكاهة، لإظهار مواهب و خفة دم المصريين.
 
كما أعرب حسن راتب عن تفاؤله بالاستعانة بقامات في مجال الإعلام كمستشارين لقناة المحور هما سامي عبد العزيز وأيمن منصور ندا، مؤكدا أنه سوف يعيد المحور إلى شبكة تليفزيونية، بالإضافة الى منصة تواصل اجتماعي social media خاصة ان المحور تنطلق من رصيد عمره اكثرمن عشرين عاما كاول قناة مصرية خاصة تنحاز دائمًا الي المهنية والمصداقية في إطار عمل مؤسسي  يقوم علي التحيز للوطن والمواطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامي عبدالعزيز: لو بإيدي كنت أعطيت لوزيرة الصحة رتبة عسكرية.. فيديو

ظهور جديد مع وائل الإبراشى كل أربعاء.. مرتضى منصور: 4 يوليو انطلاق برنامجي على قناة الزمالك.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد قرار فتح المقاهي.. نجيب ساويرس يمازح متابعيه: أنا ربَّطت مع صاحب القهوة اللي جنب البيت

متحدث الوزراء: رئيس الحكومة كلامه مباشر وفيه أطباء متقاعسين

مستعجل على قرار فتح المقاهي.. ضبط كافيه مخالف وإخلائه من المواطنين في الزمالك.. صور

الهارب عمرو رضا: القلعة الحمراء مليئة بمواهب أفضل من طاهر محمد طاهر.. والزمالك يفاوضني

مشرفة باللجنة سربتها.. وزير التعليم: القبض على الطلبة الموجودين فى صورة الغش الجماعى بامتحان الثانوية العامة

تتحدث الإسبانية.. مكة محمد صلاح تثير الجدل حول مستقبل والدها في ليفربول ووجهته القادمة

AdvertisementS

خلاص مفيش أمل.. ابنة رجاء الجداوي تروي موقفاً مؤثراً مع والدتها قبل إصابتها بـ كورونا

تتواصل مع مجلس الأمن للتعطيل.. أحمد موسى: أحدى الدول الافريقية « بتلعب » في ملف سد أثيوبيا

أعراض مبكرة للسرطان يتجاهلها 90% من الناس

بعد حديثه عن أسباب ارتفاع إصابات كورونا.. الأطباء تطالب رئيس الوزراء بالاعتذار

هيكون فى وقفة.. مجلس الوزراء: الإغلاق الفوري عقوبة عدم الالتزام بنسبة الـ 25 %.. فيديو

مشرفة باللجنة سربتها.. وزير التعليم: القبض على الطلبة الموجودين فى صورة الغش الجماعى بامتحان الثانوية العامة

أسبوعان أم أكثر .. كم مدة حضانة فيروس كورونا ؟

لهذه الأسباب.. البنك المركزي يأمر البنوك بحذف 108 آلاف عميل من القوائم السلبية والسوداء

مجلس الوزراء: قرار غلق المقاهي والمطاعم الساعة 10 مساء مستمر بعد كورونا.. فيديو

اتحاد الكرة يكشف عن موعد إعلان عودة الدوري رسميا

مستعجل على قرار فتح المقاهي.. ضبط كافيه مخالف وإخلائه من المواطنين في الزمالك.. صور

أول تعليق من طاهر محمد طاهر على اقتراب انتقاله إلى الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترجع للعصر العباسي.. العثور على صخور أثرية نقشت عليها آيات القرآن بدقة.. صور

منها علاج الكوليسترول.. 6 أدوية تسبب تساقط الشعر

لم تظهر عليه أعراض.. إصابة لاعب تنس شهير بـ فيروس كورونا