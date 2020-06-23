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أخبار البلد

مصادر: إلغاء حظر التجول للمواطنين اعتبارا من السبت المقبل

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:03 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
أكدت مصادر حكومية أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد قررت إلغاء حظر التجول بداية من يوم السبت المقبل.


وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء لعرض القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد في اجتماعها.


وأعلن مدبولي عن عدد من القرارات تبدأ من السبت المقبل:

١- فتح المطاعم والمقاهي بنسبة ٢٥٪؜ من طاقتها الاستيعابية.
٢- فتح النوادي ومراكز الشباب وعودة النشاط الرياضي.
٣-فتح المحال من الساعة ٩ مساء والمقاهي ١٠ مساءً.
٤- منع الشيشة في المقاهي والمطاعم.
٥- عمل وسائل النقل العام حتى منتصف الليل وعودتها للعمل الرابعة صباحا.
٦- استمرار غلق الشواطئ العامة والمتنزهات العامة.
٧- فتح العبادة للصلاة يوميا باستثناء صلاة الجمعة للمسلمين والعظة للأقباط مع اتباع الإجراءات الاحترازية.
٨- غلق دور المناسبات في دور العبادة.
٩- إعادة فتح المسارح والسينمات بنسبة ٢٥٪.
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