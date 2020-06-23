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أخبار البلد

محمد شبانة: فتح مكتب بريد النقابة لصرف معاشات الصحفيين

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:33 م
الصحفيين
الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال محمد شبانة، الأمين العام لنقابة الصحفيين، إنه سيجري فتح مكتب البريد بمقر نقابة الصحفيين يومي السبت والأحد القادمين ٢٧ و٢٨ يونيو ٢٠٢٠، لصرف المعاش الخاص بشهر يونيو.  

وأضاف "شبانة" في تصريح، الثلاثاء، أن تغلق مرة أخرى ثم تعود الخدمة لطبيعتها بعد ذلك بداية من يوم الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٠.

وأوضح الأمين العام لنقابة الصحفيين،  لمن يرغب فى صرف المعاشات  التواجد بمواعيد العمل من ١٠ صباحًا إلى ١ ظهرًا. 

وحول إمكانية فتح النقابة وتقديم كافة الخدمات للأعضاء تزامنا  مع القرارات الحكومية الجديدة الصادرة اليوم، قال شبانة إن النقابة مستمرة في الإغلاق حتى انتهاء مدة القرار الأخير بغلقها حنى نهاية الأسبوع القادم .
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