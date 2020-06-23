محمد شبانة: فتح مكتب بريد النقابة لصرف معاشات الصحفيين

قال محمد شبانة، الأمين العام لنقابة الصحفيين، إنه سيجري فتح مكتب البريد بمقر نقابة الصحفيين يومي السبت والأحد القادمين ٢٧ و٢٨ يونيو ٢٠٢٠، لصرف المعاش الخاص بشهر يونيو.





وأضاف "شبانة" في تصريح، الثلاثاء، أن تغلق مرة أخرى ثم تعود الخدمة لطبيعتها بعد ذلك بداية من يوم الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٠.





وأوضح الأمين العام لنقابة الصحفيين، لمن يرغب فى صرف المعاشات التواجد بمواعيد العمل من ١٠ صباحًا إلى ١ ظهرًا.



