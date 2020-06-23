بـ هوت شورت.. منى ممدوح تثير الجدل على انستجرام

نشرت الفنانة منى ممدوح عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صور جديدة من أجازتها الصيفية.
وظهرت منى ممدوح مرتدية هوت شورت جينز وستره باللون ألاسود مكشوف البطن والكتفين، ولفتت أنظار متابعيها.
يُذكر أن الفنانة منى ممدوح شاركت فى فيلم "ولاد رزق 2" بطولة الفنان أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
كما شاركت منى ممدوح في فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، تأليف وإخراج محمد عادل.
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