يوسف بن علوي عن أوضاع ليبيا: نشعر بالأسى وسنعالجه بوسائل سلمية

عقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم، اجتماع الدورة غير العادية للمجلس على المستوى الوزاري، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وما يتصل بسد النهضة الإثيوبي، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".









وترأس الاجتماع يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عُمان.





وقال "بن علوى" خلال كلمته، إن هذه الدورة تنعقد بناء على طلب من مصر وتأييد الدول الأعضاء، لبحث تطورات الوضع في ليبيا وتطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، شاكرًا الحكومة المصرية على هذه الدعوة، ومتمنيًا أن يسفر الاجتماع عن توافق يصب في مصلحة الشعب الليبي الشقيق ويعمل على إخراجه من هذه المحنة الكبرى.





وأضاف "بن علوى": "يجب علينا أن نتجنب إدخال مواقفنا المختلفة في بعض القرارات التي تعرض على مجلس الجامعة العربية سعيًا إلى تحقيق الإجماع أو التوافق".



