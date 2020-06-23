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أخبار البلد

يوسف بن علوي عن أوضاع ليبيا: نشعر بالأسى وسنعالجه بوسائل سلمية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:49 م
يوسف بن علوى
يوسف بن علوى
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ميـــس رضــا
عقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم، اجتماع الدورة غير العادية للمجلس على المستوى الوزاري، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وما يتصل بسد النهضة الإثيوبي، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس". 


وترأس الاجتماع يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عُمان.  

وقال "بن علوى" خلال كلمته، إن هذه الدورة تنعقد بناء على طلب من مصر وتأييد الدول الأعضاء، لبحث تطورات الوضع في ليبيا وتطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، شاكرًا الحكومة المصرية على هذه الدعوة، ومتمنيًا أن يسفر الاجتماع عن توافق يصب في مصلحة الشعب الليبي الشقيق ويعمل على إخراجه من هذه المحنة الكبرى. 

وأضاف "بن علوى": "يجب علينا أن نتجنب إدخال مواقفنا المختلفة في بعض القرارات التي تعرض على مجلس الجامعة العربية سعيًا إلى تحقيق الإجماع أو التوافق". 

وأعرب عن الشعور بالأسى للوضع الحالي في ليبيا، قائلًا: "نسعى إلى معالجته بالوسائل السلمية وإنه لمن المفيد أن يجد أي منا لأخيه عذرًا في مثل هذه الأوضاع"، مؤكدًا على روابط الأخوة بين الأشقاء العرب وأهمية التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة. 
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