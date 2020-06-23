مرض غريب حير العلماء.. رجل لا يرى الأرقام فقط.. فيديو

يتوالى اكتشاف الأطباء والعلماء للأمراض الغريبة، ومنها مرض أصاب رجل وجعله لا يستطيع رؤية الأرقام على الرغم من رؤيته للأحرف والكتابة بشكل طبيعي.





ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، فاضطر العلماء إلى تكثيف الدراسة على حالة هذا الرجل الذي يعاني من إصابة عصبية طفيفة، جعلته بشكل مفاجئ لا يستطيع قراءة الأرقام من 2 حتى 9.





وما لم يستطع الأطباء فهمه حتى الآن هو قدرته على رؤية الرقمين 0 و1، وقال العالم مايكل ماكلوسكي في جامعة جونز هوبكنز أنه عندما ينظر إلى رقم ما، فإن دماغه ترفض أن يتم رؤيته.





وأجرى العلماء دراسة على حالته، وتم نشرها في ورقة بحثية، وقال ماكلوسكي أنهم أجروا هذه الدراسة لمحاولة التحقق من الحالة المرضية التي تحدث دون إرادته.





ويعرف هذا المرض النادر بمتلازمة RFS، وهي حالة تتسبب في حدوث تلف كبير في منطقتين بالدماغ، ويعاني معظم المصابين بهذا المرض من أعراض مثل مشاكل الذاكرة وتشنجات العضلات وصعوبة المشي وأيضا عدم القدرة على كتابة أو رؤية الارقام سواء العربية أو الانجليزية.





وحاول الفريق أن يضع أمامه الأرقام حتى ينسخها ولكنه لم يستطع رؤيتها، وتوصل الفريق إلى أنه يعاني من الشذوذ الإدراكي الغريب.



