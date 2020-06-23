إصابة 4 لاعبين في صفوف تولوز الفرنسي بفيروس كورونا





وذكر نادي تولوز في بيان رسمي، منذ قليل، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعبون، والجهاز الفني قبل استئناف التدريبات، أثبتت إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا.





وأضاف بيان النادي الفرنسي، أن اللاعبين المصابين بفيروس كورونا سوف يخضعون للعزل الصحي لمدة 14 يوما، على أن يحصل باقي اللاعبين والجهاز الفني على أجازة لمدة 6 أيام.





يذكر أن رابطة الدوري الفرنسي، أعلنت مؤخرا، إنهاء مسابقة الدوري مبكرا، مع منح اللقب لفريق باريس سان جيرمان، باعتباره متصدر جدول الترتيب.





وأنهى نادي تولوز الموسم المنقضي في المركز الـ20 والأخير برصيد 13 نقطة.

أعلن نادي تولوز الفرنسي إصابة 4 لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".