AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

وزيرة الصحة تتفقد وحدة صحة جرفس بمحافظة الفيوم.. وتطمئن على سير العمل بالقوافل العلاجية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:30 م
محمد غالي
وزيرة الصحة:
 توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لأكثر من ٥٥ مواطنًا خلال يومين

 شكرا للفرق الطبية والعاملين بالوحدة الصحية.. "أنتم أبطال هذه المرحلة"
على  الرائدات الريفيات زيادة الوعي بين فئات المجتمع بمتابعة حالتهم الصحية


تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وحدة صحة "جرفس" بمركز (سنورس) بمحافظة الفيوم، يرافقها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في إطار متابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزيرة تابعت خط سير المريض بداية من دخوله الوحدة الصحية، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وحصوله على أفضل مستوى من الخدمة الطبية.

ولفت مجاهد إلى استقبال أكثر من ٥٥ مواطنًا بوحدة (جرفس) وتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف العلاج خلال يومين من انطلاق المبادرة.
 
وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت باستقبال كافة المرضى، سواء المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، لحصولهم على الخدمة الطبية اللازمة وذلك بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة ، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتزام المرضى بارتداء الكمامة، ومراعاة التباعد الاجتماعي خلال تلقي الخدمة الطبية.

وأشار إلى أن الوزيرة تفقدت أيضًا سيارات القوافل العلاجية بالوحدة، وتأكدت من سير العمل باللجان الثلاثية الخاصة بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما اطمأنت الوزيرة على توافر مخزون كاف من الأدوية، داخل سيارات القوافل وصرفه للمواطنين لمدة تكفي 3 أشهر قادمة.

وذكر "مجاهد" أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على التحدث مع الفرق الطبية بالوحدة الصحية والاستماع إليهم، مؤكدة أنهم أبطال هذه المرحلة، موجهة الشكر لجميع العاملين بالوحدة الصحية لما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى، كما حرصت الوزيرة على التحدث مع الرائدات الريفيات بالوحدة وحثتهم على أهمية نشر الوعي بين فئات المجتمع بضرورة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة حفاظًا على حياتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحت شعار 100 مليون صحة.. الصحة تعلن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة غدا

تبدأ الأسبوع المقبل بـ8 محافظات..كل ما تريد معرفته عن مبادرة علاج الأمراض المزمنة

الصحة تطلق مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة.. تطبيق المرحلة الأولى في 8 محافظات مطلع الأسبوع المقبل.. صرف العلاج لمدة 3 أشهر.. والتعاقد مع معامل ومراكز تحاليل خاصة تخفيفا على المواطنين

تحت شعار 100 مليون صحة.. هالة زايد: بدء العمل بمبادرة علاج الأمراض المزمنة في 8 محافظات اليوم

وزيرة الصحة: شعار 100 مليون صحة أصبح مصدر ثقة للمواطنين

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى أم المصريين العام للاطمئنان على سير العمل

ترشيحاتنا

شوبير يوجه رسالة مهمة لـ حسام عاشور ويتغزل فى أحمد فتحي

لتحديد آليات إجراء امتحانات الفرق النهائية.. الأعلى للجامعات يبدأ اجتماعه الشهري

الحكومة: غلق المحال الساعة 9 مساء والمطاعم 10 مساء..فيديو

دراسة جديدة: الشمس تقتل فيروس كورونا في دقائق.. تفاصيل

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لاستعراض قرارات لجنة أزمات كورونا

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

AdvertisementS

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

خطأ ستندم عليه إثيوبيا في مذكرتها بمجلس الأمن.. فقرة تفضح نيتها عدم الالتزام بـ تعهداتها

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

بعد تصديق السيسي.. 10 خدمات في طريقها للزيادة منها السجائر والبنزين

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

دراسة جديدة: الشمس تقتل فيروس كورونا في دقائق.. تفاصيل

عبر الفيديوكونفرانس.. إدارة أزمة كورونا تستعرض القرارات الجديدة لتطبيقها أول يوليو

فتح دور العبادة والمقاهي.. 8 قرارات حكومية جديدة لعودة الحياة لطبيعتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على حمام السباحة.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

بفستان كب.. نادية الجندي تبهر جمهورها بإطلالة سوارية

بفستان جلد ومكياج جريء .. ريم مصطفى بإطلالة تبرز جمال أنوثتها