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أخبار البلد

السبت أول أيام عيد الفتح المبارك.. كيف استقبل رواد السوشيال ميديا إعادة فتح المقاهي.. شاهد

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:55 م
رنا اشرف
يمتاز المصريون بمزاحهم الدائم واستقبالهم لأي طارئ بهدوء وإطلاق النكات حتى في أحلك الظروف وأشدها.

وبعد القرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم برئاسة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإلغاء الحظر الذي فرض على البلاد بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا شهدت وسائل التواصل الاجتماعى فرحة كبيرة بعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا وتبارى رواد السوشيال ميديا في كتابة الكوميكس المعبرة عن تلك الفرحة وتحديدا بعودة المقاهي..
وجاءت تعليقات كثيرة بالفرحة بسبب عودة المقاهي والكافيهات للعمل مرة أخرى بعد توقف دام اشهر.

وجاءت بعض تعليقات رواد السوشيال ميديا كالاتى:
 يارب صاحب القهوة يختارني من الـ ٢٥ ٪؜

نسبة الـ  ٢٥٪ هتبين مدى تقديرك عند صاحب القهوة خلي بالك

رئيس الوزراء:إعادة فتح القهاوي
انا مش مصدق نفسي يا لمبي

انا نفسى اشرب كل مشاريب القهوع

‎‏الجمعة المتمم للكوفيدو والسبت أول أيام عيد الفتح المبارك

و‎أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، 8 قرارات حكومية جديدة، اليوم الثلاثاء، بشأن ضوابط والاجراءات الوقائية الجديدة حول خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


‎وجاءت القرارات كالتالي:

‎- السماح بعمل النقل الجماعي من الرابعة فجرا حتى منتصف الليل 

‎- إعادة فتح المطاعم والمقاهي بنسبة 25 % من طاقتها الاستيعابية مع حظر استخدام الشيشة

‎- فتح المساجد والكنائس فى الصلوات اليومية مع تعليقها فى الشعائر الأسبوعية

‎- إعادة فتح المسارح ودور السينما بنسبة 25 %

‎- تعليق العمل بـ دور المناسبات وأماكن الوضوء بـ دور العبادة 

‎- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى إشعار أخر 

‎- غلق المطاعم والمقاهي والنوادي الساعة العاشرة مساءا

‎- غلق المحال العامة الساعة التاسعة مساءا
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