3 عقوبات تنتظر المطاعم والكافيهات حال مخالفتها إجراءات كورونا

قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون حدد عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وحظر التجول داخل المطاعم والكافيهات والمساجد وغيرها من المنشآت المقرر فتحها يوم السبت المقبل وفقا لقرارات الحكومة الجديدة.
وأوضح "حنفي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ 4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي حظر التجول، فضلا عن فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بارتداء الكمامة بالخارج وفقا لقرار الحكومة، كما يتيح قانون المحال العامة غلق المحلات المخالفة لمدد معينة أو سحب تراخيصها وغلقها مدى الحياة.
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وأكد النائب أن هذه العقوبات سيتم تطبيقها على المواطن غير الملتزم داخل المطعم أو الكافيه... إلخ، كما ستُطبق على صاحب المحل أو المنشأة، نظرا لسماحه بمخالفة الإجراءات الاحترازية، وفي حالة تكرار المخالفة سيتم تغليظ العقوبة على المواطن وصاحب المنشأة.
كان أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن 8 قرارات حكومية جديدة، اليوم الثلاثاء، بشأن ضوابط والإجراءات الوقائية الجديدة حول خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وجاءت القرارات كالتالي:
- السماح بعمل النقل الجماعي من الرابعة فجرا حتى منتصف الليل
- إعادة فتح المطاعم والمقاهي بنسبة 25 % من طاقتها الاستيعابية مع حظر استخدام الشيشة
- فتح المساجد والكنائس فى الصلوات اليومية مع تعليقها فى الشعائر الأسبوعية
- إعادة فتح المسارح ودور السينما بنسبة 25 %
- تعليق العمل بـ دور المناسبات وأماكن الوضوء بـ دور العبادة
- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى إشعار آخر
- غلق المطاعم والمقاهي والنوادي الساعة العاشرة مساء
- غلق المحال العامة الساعة التاسعة مساء