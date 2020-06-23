آرسنال يكشف حجم إصابة لينو ومدة غيابه عن الملاعب





وكان لينو قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه الماضية أمام برايتون أند هاف ألبيون، والتي خسرها فريقه بهدفين مقابل هدف.









وأعلن آرسنال في بيان نشره منذ قليل أن إصابة لينو عبارة عن التواء في أربطة الركبة اليمنى، وبالتالي سيتغيب عن الفريق لمدة 6 أسابيع.









وأشار البيان الى أن الأوروجواياني لوكاس توريرا لاعب الفريق سيغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.









يذكر أن الدوري الإنجليزي عاد للنشاط مرة أخرى يوم 17 من شهر يونيو الجاري، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.