التعليم العالي: جميع جامعات مصر ملتزمة بقرارات الوزارة .. فيديو

قال الدكتور محمد الطيب المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إنه تم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات، وتم منح فرصة للطالب إما بتقديم اعتذار ويدخل فى موعد الدور الثانى من الانعقاد، وسيحصل على تقديره كاملا أو أداء الامتحانات فى موعدها.





وأضاف " الطيب" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية إم بي سي مصر، أن جميع جامعات مصر الحكومية والخاصة والمعاهد ملتزمة بكل هذه القرارات التى تم توجيهها من الوزارة.





وأشار إلي أن الطلاب الوافدين سيتم عقد الامتحان لهم متى يتوقف حظر الطيران ، كما اتفقت عليه جميع الجامعات.