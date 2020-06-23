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التعليم العالي: جميع جامعات مصر ملتزمة بقرارات الوزارة .. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:57 م
الدكتور محمد الطيب
الدكتور محمد الطيب المتحدث باسم وزارة التعليم العالى
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محمود محسن
قال الدكتور محمد الطيب المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إنه تم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات، وتم منح فرصة للطالب إما بتقديم اعتذار ويدخل فى موعد الدور الثانى من الانعقاد، وسيحصل على تقديره كاملا أو أداء الامتحانات فى موعدها.

وأضاف " الطيب" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية إم بي سي مصر، أن جميع جامعات مصر الحكومية والخاصة والمعاهد ملتزمة بكل هذه القرارات التى تم توجيهها من الوزارة.

وأشار إلي أن الطلاب الوافدين سيتم عقد الامتحان لهم متى يتوقف حظر الطيران ، كما اتفقت عليه جميع الجامعات.

وكان عقد المجلس الأعلي للجامعات اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020 جلسته رقم(701) برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس ورؤساء الجامعات.

وفى بداية الجلسة أطمأن الوزير من  رؤساء الجامعات على انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وان أقرها المجلس الأعلى للجامعات وكذا على آخر استعدادات الجامعات لإجراء إمتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020 على أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد إعتبار من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة.
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